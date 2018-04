Microsoft reemplazará el OneNote clásico por una UWP

Microsoft ha anunciado la descontinuación de la aplicación de escritorio clásica dedicada a toma de notas, OneNote 2016. En su lugar, ofrecerá la app UWP para Windows 10, OneNote.

Microsoft continua la estrategia de eliminar aplicaciones Win32 a favor de lo que llega de la Plataforma Universal de Windows (UWP), las apps creadas para Modern UI exclusivas de la Microsoft Store.

Microsoft tiene bien cubierta sus propias aplicaciones y no para de mejorarlas. Sin embargo, la tienda no es capaz de atraer desarrolladores externos y es un ‘quiero y no puedo’. Además, hay 8 millones de aplicaciones Win32 que se usan a diario por los clientes de Windows, que no se pueden suprimir de un plumazo como le gustaría a Microsoft.

En todo caso la idea de Microsoft es esa: UWP y Windows 10. Ya lo vimos con el anuncio de la exclusividad de la suite Office 2019 para Windows 10. La decisión tiene incidencia clara en el interés de Microsoft de impulsar Windows 10 a toda costa y lo hemos visto en otros componentes exclusivos que no están en Windows 7 (no por motivos técnicos sino comerciales) sea DirectX 12, Edge, Cortana, soporte para últimas generaciones de procesadores o los dispositivos de realidad virtual, Windows Mixed Reality.

OneNote 2016 continuará siendo compatible en modo de mantenimiento, recibiendo correcciones de errores hasta octubre de 2020 y correcciones de seguridad hasta octubre de 2025, pero todas las nuevas características se reservarán para la versión UWP.

Y no es que sea mala. La llevamos usando desde hace tiempo y es de las mejores conversiones que Microsoft ha hecho desde las clásicas de escritorio con las API UWP. Microsoft está trabajando para añadir las pocas características que le faltan (como etiquetas y soporte para Class Notebook) que se añadirán este año. También un nuevo motor de sincronización que proporcionará actualizaciones casi instantáneas en Windows, Mac, iOS, Android y la Web.

La cuestión es otra: la insistencia de uso de Windows 10 y la estrategia de acabar con las Win32 mediante unas apps ‘universales’ en una tienda propietaria como Microsoft Store que no goza del favor de los desarrolladores. El usuario de Windows, si quiere seguir en Windows, no le quedará más remedio que pasar por el aro de la estrategia de Microsoft.

“Polaris”, una nueva versión de Windows 10, edición “moderna” simplificada del núcleo actual y cuya novedad más destacada sería la eliminación total del soporte para aplicaciones Win32, apunta en el horizonte.