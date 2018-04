El precio de las tarjetas gráficas de consumo general se ha normalizado en casi todos los modelos y gamas que tiene NVIDIA en el mercado. Sólo hay que echar un vistazo a las principales tiendas online para darse cuenta de ello:

GTX 1080 reacondicionada con 2 años de garantía por 538 euros.

GTX 1080 TI por 769 euros.

GTX 1060 de 6 GB por 309 euros.

Esos son sólo algunos ejemplos que nos sirven para confirmar esa normalización parcial del sector, una buena noticia aunque siendo francos llega algo tarde. El lanzamiento de las GTX 2080 y GTX 2070 (nombres provisionales y no definitivos) se espera para el tercer trimestre de este año, así que no es un buen momento para comprar una nueva tarjeta gráfica salvo que no podáis esperar y encontréis alguna oferta interesante, como esa GTX 1080 reacondicionada que os hemos enlazado.

Por lo que respecta a las Radeon RX de AMD es curioso ver como el suministro ha mejorado de forma palpable pero los precios siguen igualmente inflados, lo que sugiere que siguen siendo las más demandas para el minado de criptodivisas y que podrían no llegar a normalizarse antes del lanzamiento de la próxima generación de tarjetas gráficas.

Las tarjetas gráficas Radeon se convirtieron en una de las mejores opciones para minar Ethereum, la segunda criptodivisa más valiosa y más popular (sólo superada por Bitcoin), así que no es extraño que todavía exista una alta demanda de aquellas y que sus precios apenas hayan bajado, pero es importante recordar que las soluciones ASIC para minado de dicha moneda digital serán muy pronto una realidad, y que esto podría traer cambios muy importantes al sector.