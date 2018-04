Motorola Moto G6 y Moto E5, características y precio

Motorola ha presentado nueva generación de móviles inteligentes para 2018, con los Moto G6 para la gama media y los Moto E para gama de entrada.

Moto G es la línea de smartphones más vendida de la historia de Motorola. Aunque hoy la gama media está mucho más competida que en su primera generación, la firma sigue cuidándola como un gran valor, añadiendo en esta sexta generación características de sus hermanos mayores como el formato de pantalla 18:9 y casi sin bordes, chasis premium de cristal, sensor de huellas en el frontal o el doble sensor en la cámara principal.

En cuanto a versiones, se confirman que se comercializarán tres variantes, Moto G6, Play y Plus con las siguientes especificaciones.

Especificaciones Motorola Moto G6

Pantalla de 5,7 pulgadas con resolución FDH+ 2160 x 1080 píxeles (18:9). Gorilla Glass

SoC Snapdragon 450 con CPU de ocho núcleos Cortex-A53 (1.800mHz, 64-bit)

GPU Adreno 506.

3 / 4 GB de RAM

32 / 64 GB para almacenamiento, ampliable con microSD hasta 256 GB

Doble cámara de 12 MP y 5 MP en la parte trasera, cámara frontal de 8 MP

Batería de 3.000 mAh con carga rápida para 167 gramos

USB-C. jack audio 3,5 mm. Lector de huellas. Desbloqueo facial

Android Oreo (8.0)

Especificaciones Motorola Moto G6 Play

La variante económica de la serie mantiene el tamaño de pantalla, pero rebaja bastante el resto de características, su resolución, su SoC, memoria, almacenamiento, con un chasis de policarbonato y sin el doble sensor de cámara. Por la diferencia de precio, más atractivo el anterior.

Pantalla de 5,7 pulgadas con resolución HD 1440 x 720 píxeles

SoC Snapdragon 427 con CPU de cuatro núcleos Cortex-A53

GPU Adreno 308

2 / 3 GB de RAM

16 / 32 GB para almacenamiento, ampliable con microSD

Cámara de 12 MP en la parte trasera, cámara frontal de 5 MP

Batería de 4.000 mAh para 180 gramos de peso

Micro-USB, jack de audio

Android Oreo (8.0)

Especificaciones Motorola Moto G6 Plus

Será la versión superior de los Moto G6, con un SoC más potente, mayor pantalla y memoria que la versión estándar.

Pantalla de 5,9 pulgadas con resolución Full HD+. 2160 x 1080 píxeles (18:9). Gorilla Glass 3

SoC Snapdragon 630 con CPU de ocho núcleos Cortex-A53 (2.200mHz, 64-bit)

GPU Adreno 506

4 / 6 GB de RAM.

64 GB de memoria + microSD

Doble cámara de 12 MP y 5 MP en la parte trasera, cámara frontal de 16 MP

Batería de 3.200 mAh con carga rápida para 167 gramos de peso

USB-C. jack audio 3,5 mm. Lector de huellas. Desbloqueo facial

Android Oreo (8.0)

La segunda serie presentada por Motorola han sido los Moto E, un escalón por debajo de los anteriores y sin tanta popularidad, pero interesante para la gama de entrada a la plataforma Android y servido en tres versiones, estándar, Play y Plus.

Especificaciones Motorola Moto E5

Pantalla de 5,7 pulgadas con resolución HD+ 1440 x 720 píxeles

SoC Snapdragon 425 con CPU de cuatro núcleos Cortex-A53

GPU Adreno 505

2 GB de RAM

16 GB de memoria + microSD

Cámara trasera de 13 MP y frontal de 5 MP

Batería de 4.000 mAh para 174 gramos de peso

Lector de huellas. Micro-USB, jack de audio

Android Oreo (8.0)

Especificaciones Motorola Moto E5 Play

El más modesto de todos los presentados, pero a la vez el más económico.

Pantalla de 5,2 pulgadas con resolución HD 1280 x 720 píxeles

SoC Snapdragon 425 con CPU de cuatro núcleos Cortex-A53

GPU Adreno 308

2 GB de RAM

16 GB de memoria + microSD hasta 256 GB

Cámara trasera de 8 MP y frontal de 5 MP

Batería de 2.800 mAh para 150 gramos de peso

Micro-USB, jack de audio

Android Oreo (8.0)

Especificaciones Motorola Moto E5 Plus

El más grande y potente de la serie E e incluso superior en algunos componentes al G6 Play.

Pantalla de 6 pulgadas con resolución HD+ 1440 x 720 píxeles

SoC Snapdragon 435 con CPU de ocho núcleos Cortex-A53

GPU Adreno 505

3 GB de RAM

32 GB de memoria + microSD

Cámara trasera de 12 MP y frontal de 8 MP

Batería de 5.000 mAh con carga rápida para 200 gramos de peso

Lector de huellas. Micro-USB, jack de audio

Android Oreo (8.0)

Disponibilidad y precio Motorola Moto G6 y Moto E5

Con Android 8.0 preinstalado (versión casi stock) y acabados en varios colores, los nuevos terminales se estrenarán hoy mismo en Brasil y estarán disponibles en México la próxima semana. Al mercado internacional, incluyendo Europa, América y Asia, llegarán en los “próximos meses”.

El precio de los Moto G6 parte de los 249 dólares / euros de la versión estándar. El modelo Play costará 199 dólares / euros, mientras que el modelo Plus subirá a 299 dólares / euros. En cuanto a los Moto E, el modelo estándar costará 149 dólares / euros y la versión Plus 169 dólares / euros. No tenemos precio del modelo más económico, Play.

