Quest acusa a Nike de piratería de software

Quest, una destacada compañía de desarrollo de bases de datos que ofrece una gran cantidad de servicios para empresas, ha demandado a Nike por piratería de software. El mundo al revés, teniendo en cuenta que la marca de esta firma de indumentaria deportiva es una de las más pirateadas del mundo y persigue los millones de “imitaciones” que se venden en cualquier parte del planeta y en Internet.

Quest acusa a Nike de violar su acuerdo de licencia de software, afirmando que una auditoría determinó que el gigante del equipamiento usaba software pirateado y claves crackeadas.

Según Quest, a Nike se le dio la oportunidad de dejar de usar las copias y las claves del software pirateado y pagar la licencia completa. El gigante de la indumentaria deportiva se negó y el caso acabará en los tribunales.

La demanda asegura que Nike pirateó voluntariamente su software y rompió las medidas tecnológicas de seguridad que Quest había implementado al utilizar claves pirateadas de las que circulan por Internet para gran cantidad de software. Vamos, como cualquier vulgar piratilla de consumo o de empresa, comprando una licencia y obteniendo las siguientes mediante software ilegal.

Por ello acusa a Nike de infracción de derechos de autor, incumplimiento de contrato (tenían un acuerdo de uso de software desde 2011) y violación de las disposiciones de elusión de la DMCA estadounidense. La compañía también solicita una orden judicial para restringir cualquier actividad infractora y exige una indemnización por daños y perjuicios.

No tomaremos partido en un caso judicializado sobre la siempre complicada propiedad intelectual y esperaremos al fallo, pero teniendo en cuenta una reciente sentencia de cuatro meses de prisión por la venta de imitaciones de zapatillas Nike, es difícil no pensar en la hipocresía que gastan algunos. Las acusaciones de piratería en consumo son una broma frente al software pirata que se usa en las empresas. Y no se libran ni las más grandes…