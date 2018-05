Algunas unidades del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus tienen problemas con el micrófono

Nadie se libra de tener fallos en el mundo de la tecnología, ni siquiera una compañía como Apple, que a lo largo de su trayectoria ha destacado por la búsqueda de la excelencia.

Según MacRumors, el gigante de Cupertino ha reconocido que algunas unidades del iPhone 7 y su variante Plus tienen un fallo que inhabilita el micrófono en las llamadas cuando dichos dispositivos utilizan iOS 11.3 o superior. La compañía ha comentado que los clientes afectados pueden experimentar que el botón del altavoz se encuentra atenuado cuando realizan llamadas de teléfono o bien mediante Facetime.

Algunos usuarios reportaron en Twitter y Reddit los problemas con el micrófono que estamos mencionando en esta entrada y que están plasmados en el documento al que ha tenido acceso MacRumors procedente de la misma Apple, que lo ha enviado a su red de proveedores de servicios autorizados. Esto quiere decir que el fabricante del iPhone es consciente de estos problemas, que afortunadamente no parecen ser generalizados.

En el documento filtrado, Apple recomienda a sus trabajadores de soporte técnico que digan a los clientes como posible solución que primero desvinculen o apaguen todos los dispositivos Bluetooth y los accesorios que tengan conectados al iPhone. En caso de que eso no funcione, se recomienda al soporte técnico que ejecute diagnósticos de audio que mostrarán si la unidad del iPhone 7 o el iPhone 7 Plus necesita una reparación con mensajes como “accesorio no compatible” o “el dispositivo no pudo detectar el dock”. Si aparece uno de los mensajes indicados en el documento, entonces es cuando se puede proceder a arreglar el smartphone. Sin embargo, no se pone en claro si el origen del problema es de software o hardware.

El documento no dice que la reparación tenga que ser gratuita, pero parece que se está haciendo una excepción y se está aceptando arreglar sin coste unidades del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus que están fuera de garantía.

Fuente: The Verge