Ford Feel the View, una ventanilla táctil para invidentes

“Los coches tienen ventanas por una razón: Todo el mundo deberíamos poder disfrutar de las vistas, incluso la gente que no puede.” Esta es la carta de presentación de Feel the View, este prototipo de ventanilla de Ford que permite a los pasajeros con discapacidad visual o baja visión, disfrutar de las vistas y de los paisajes cuando viajan en coche. Desarrollado por Ford Motor Company, con la colaboración de Aedo Project, una startup italiana especializada en dispositivos para invidentes, este proyecto ya ha adquirido cobertura mundial.

El sistema Feel the View consiste en una cámara instalada en la ventanilla del vehículo que va haciendo constantes fotos de las vistas. Cuando pulsamos su botón central, hace una instantánea y convierte la imagen resultante a su equivalente en escala de grises, recreándola en la ventanilla de forma invisible para la vista, pero perceptible al tacto. Y es que, mediante un vidrio equipado con 255 pequeñas “burbujas” que, al contacto de la mano con la ventanilla, convierten los diferentes tonos de gris de la imagen en relieves, produciendo una vibración más o menos intensa.

Pero eso no es todo, y es que esta cámara cuenta con un software conectado a una IA que le permite analizar las imágenes, reconociendo algunos paisajes, y ofreciendo una pequeña descripción como “montaña nevada”. Aunque el dispositivo de la cámara se ha planteado como portátil y fácil de instalar en cualquier lugar, Ford ya ha avisado que Feel the View no funcionará en cualquier cristal. Esto podría suponer un futuro anuncio de una gama de modelos, exclusivos para la marca, que ofrezcan este servicio.

Como es normal, este dispositivo ha captado ya el interés de muchos colectivos de ayuda a los discapacitados, que prevén la muy significativa mejora que este dispositivo podría suponer. En palabras del portavoz de Ford: “Buscamos mejorar las vidas de las personas y esto ha sido una oportunidad única para mejorar la experiencia de los pasajeros invidentes en un coche”.