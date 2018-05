De Google Drive a Google One: cambios en almacenamiento Cloud

El gigante de Internet ha anunciado un nuevo servicio de almacenamiento en nube Google One, para reemplazar al actual Google Drive ofreciendo mayor integración con otros servicios de la firma y nuevos planes de precio.

Google One estrenará un nuevo ‘plan familiar’ con el que se podrá compartir un plan de almacenamiento con acceso de hasta cinco cuentas y espacio dedicado y privado para cada una de ellas. La compañía ofrecerá créditos gratuitos de Google Play para comprar aplicaciones, música y películas, y ofrecerá otro tipo de ofertas adicionales para los que suscriban este tipo de planes.

Otra novedad llega del soporte, mediante “expertos humanos” que estarán disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de chat, correo electrónico y teléfono. Los clientes empresariales de G Suite ya gozaban de este tipo de soporte en vivo, pero será la primera vez que Google lo ofrezca para el mercado de consumo.

Google One acogerá el almacenamiento de Drive, Gmail o el contenido de Google Photos (imágenes y vídeos con calidad original) y será administrado bajo una sola aplicación. También incluirá soporte al cliente “one-tap” para otros productos de Google, incluidos sus dispositivos de hardware como los smartphones Pixel y el asistente Google Home.

Planes de precio Google One

Google One ofrecerá 15 Gbytes de almacenamiento gratuito por cuenta, la misma cantidad que ofrece Drive. Los actuales clientes de Drive serán informados del cambio a Google One bajo las mismas condiciones que tuvieran suscritas. Los cambios no afectarán a los clientes profesionales de G Suites. En cuanto a los planes de pago varían de 100 GB a 30 Tbytes y habrá dos nuevas opciones con precios más ajustados:

100 GB por 1,99 dólares mensuales

200 GB por 2,99 dólares mensuales

2 TB por 9,99 dólares mensuales

10 TB por 99,99 dólares mensuales

20 TB por 199,99 dólares mensuales

30 TB por 299,99 dólares mensuales

Google One se pondrá en marcha en Estados Unidos en las próximas semanas y se extenderá posteriormente a todos los mercados donde está disponible el servicio de almacenamiento en nube de Google.