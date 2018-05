Guilty Gear, vuelve el título original por su 20 aniversario

Aunque sin duda todo apuntaba a que este 2018 iba a ser el año de los Battle Royale, la reciente oleada de títulos clásicos remasterizados podría ser la marca identificativa de este año. Y es que Arc System Works, que está celebrando su 20 aniversario desde su primer lanzamiento del juego de luchas arcade Guilty Gear ha querido celebrarlo con la vuelta del primer clásico.

El anuncio se ha dado a través de un streaming del canal oficial de Twitch de Arc System Works, donde se ha confirmado que el Guilty Gear “original”, volverá a ser relanzado para la PS4, Nintendo Switch y en PC a través de Steam. Sin embargo, se trata de un relanzamiento, tratándose de una edición fiel a la original, y que mantendrá los gráficos originales a 32 bits.

Si bien esta primera entrega de la saga nunca ha sido la más característica, el hecho de ser el título original, que llegase de forma exclusiva para consolas sólo a través de la PlayStation (PSX), y el hecho de no haber sido reeditada hasta ahora, hacen de este un título perfecto para protagonizar el aniversario.

Por el momento no se ha anunciado la confirmación de la fecha de lanzamiento del juego, ni se ha comentado si el juego contará con una edición física. Lo que sí está ya claro, es que Guilty Gear no volverá únicamente con esta entrega en 2D, y es que la saga llegará de forma doble a la consola portátil de Nintendo con Guilty Gear XX Accent Core Plus R, que también estará disponible para Nintendo Switch.

No obstante, a tan sólo un mes de la llegada del E3 2018, y a dos meses de la EVO (The Evolution Championship Series) la feria de competiciones de juegos de lucha, no cabe duda de que muy pronto nos encontraremos con nuevos anuncios y la llegada de más detalles y características de este relanzamiento.