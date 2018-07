Comic-Con 2018, un resumen con los mejores tráilers

Este fin de semana tuvo lugar la Comic-Con 2018 de San Diego la cual, además de dejarnos muchos de los mejores cosplays, también ha supuesto la presentación y avance de muchos tráilers y detalles de las series y películas que nos esperan para el resto de este 2018 y parte del 2019.

A continuación os dejamos una selección de los anuncios y tráilers que consideramos han sido los más relevantes de la convención. Se trata de los propios avances presentados durante el fin de semana, por lo que por el momento desgraciadamente ninguno de los vídeos cuenta con el doblaje oficial al español.

Marvel

Marvel, entre otros muchos anuncios, presentó un pequeño tráiler a modo de avance sobre lo que nos esperará en la segunda temporada de Iron Fist, junto con la fecha para su estreno, que estará disponible a partir del 7 de septiembre a través de Netflix.

Y siguiendo la línea de los tráilers de segundas temporadas, otra serie que también contará con una nueva temporada será The Gifted, que mostró imágenes sobre la trama principal que envolverá a estos mutantes, y que está previsto llegue a Fox durante el mes de septiembre.

También se confirmó, aunque tan solo con un pequeño teaser de apenas 10 segundos, que la serie Cloak & Dagger también volverá con una segunda temporada. Por el momento parece que Netflix continuará sin los derechos de emisión de la serie, continuando Hulu como proveedor exclusivo en EE.UU.

Por último, también se mostró un nuevo avance sobre el esperado Spider-Man para PS4, en el que además de adelantarnos nuevas imágenes en las que se puede ver una mayor parte del elenco de compañero y villanos, también se ha expuesto lo que será a grandes rasgos la historia principal del juego.

Spider-Man ya está disponible para reservar, incluyendo una edición especial de la consola, y llegará el próximo 7 de septiembre en exclusiva para la consola de Sony.

DC Comics

Después de los fracasos en taquilla de DC con títulos como Batman vs Superman o Justice League, la compañía parece haber vuelto a encaminarse en el buen sentido. Tras la gran acogida de Wonder Woman, parece que la nueva propuesta de Aquaman, interpretado Jason Momoa, también está generando una buena recepción y expectativas entre los fans; algo que tal y como podemos ver en este nuevo tráiler, no es para menos.

También se anunciaron los tráilers del regreso de Supergirl, que volverá para ofrecernos una cuarta temporada a partir del 14 de octubre; y la llegada de una nueva serie live-action de Titans, la pandilla de héroes adolescentes encabezada por Robin, y que por el momento no cuenta con ninguna fecha para su estreno.

El último anuncio de DC corresponde a la llegada de otro nuevo superhéroe adolescente, Shazam, quien contará con su propia película cargada de mucho humor y acción, y que llegará a la gran pantalla en abril de 2019.

Star Trek

En este nuevo tráiler se presenta la segunda temporada de la nueva serie de Star Trek: Discovery, en la que parece que también intervendrá el famoso vulcaniano Spock.

Star Wars

Vuelve la serie de animación Star Wars: Clone Wars, basada la historia del ejército clon de la República en su lucha contra el Conde Dooku, entre los hechos de los episodios 2 y 3 de la saga principal.

Doctor Who

También vuelve el doctor más atemporal de la televisión, Doctor Who, en esta ocasión reencarnado en doctora (interpretado por Jodie Whittaker), con el tráiler de presentación de la que será su onceava temporada.

Nightflyers

Netflix presentó el primer trailer de la que será su nueva serie original de ciencia ficción, Nightflyers, que estará creada ni más ni menos que por el propio George R.R. Martin. Sin ninguna fecha de estreno anunciada, sin duda cabe esperar que esta serie vea la luz tras el final de la última temporada de Juego de Tronos, aspirando así a ocupar el hueco que esta dejará. ¿Podrá estar a la altura?

Warner Bros

Warner Bros nos regresa al mundo de magia de J.K. Rowling con una nueva entrega de Animales Fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, en la que Newt Scamander (Eddie Redmayne) viajará a Londes bajo petición del mismísimo Dumbledore para enfrentar al mago oscuro Grindelwald (protagonizado por Johnny Depp), y que llegará a los cines el próximo 16 de noviembre.

Como bien dice el dicho: “mal bicho nunca muere”. Este es el caso de Godzilla, la enorme criatura que regresará de nuevo a la gran pantalla con Godzilla: King of Monsters, para llevarnos a una de las visiones más apocalípticas en las que ha participado este monstruo.

Universal Pictures

Glass, el thriller que compone la tercera entrega de la trilogía de M. Night Shyamalan, después de El protegido y Múltiple. Además del elenco de la anterior entrega, protagonizada por James McAvoy, contará con la aparición de dos grandes estrellas como Samuel L. Jackson y Bruce Willis.

The Walking Dead

AMC no se quedó corta y quiso presentar los tráilers de presentación de las nuevas temporadas de sus dos series de zombies, The Walking Dead y su precuela paralela Fear The Walking Dead, con dos largos tráilers de hasta 5 minutos.

La purga (The Purge)

Tras el éxito de sus películas, el fenómeno de la purga se trasladará a una serie de 10 episodios, The Purge, que comenzará su emisión el próximo 4 de septiembre.

Todavía hay mas tráilers…

Como ya os comentábamos estos son tan solo algunos de los tráilers y avances que hemos podido ver durante la celebración de esta Comic-Con de 2018, por lo que no dudéis en comentar y añadirnos otros anuncios que consideréis, y así ampliar un poco más esta lista.