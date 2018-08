Energy Tower 8 G2 Wood, análisis

Total







En Energy Sistem saben hacerlo bien en lo que a audio se refiere. De otra forma, no habrían vuelto a ser líderes en este sector según la consultora GFK.

En esta ocasión hemos tenido la posibilidad de probar la Energy Tower 8 G2, la “niña bonita” de la marca, que cumple con lo que promete por 150 euros.

Podría decirse que las torres de sonido acabaron con las minicadenas, estos dispositivos ya son un elemento obligado en cualquier casa en la que disfruten de la música. Su formato es muy similar en cada marca, pudiendo ser más altas o más anchas. En concreto, la Energy Tower 8 G2 Wood, es una edición en madera que puede integrarse con facilidad en cualquier decoración. Mide un metro, tiene una profundidad de 22 centímetros y pesa 9 kilos.

Nos encontramos ante una torre de sonido Hi-Fi está formada por dos altavoces de rango completo tipo bullet de 4 pulgadas y 30 W de potencia, así como de un altavoz de subgraves de 6,5 pulgadas y 50 W. Todo ello muy bien acompañado por un tweeter de cúpula de seda de 1,5 pulgadas y 10 W, que proporciona un sonido más claro, y una mayor estabilidad en el rango de agudos. En conjunto, vamos a disfrutar de 120 W de potencia y un procesador de audio digital, para experimentar la mejor calidad sonora, en cada rincón de la casa.

La Energy Tower 8 nos ofrece distintas maneras de controlar la música que escuchamos. Por un lado, cuenta con botones en su panel superior para cambiar el modo de reproducción, avanzar, retroceder de pista, subir o bajar el volumen. El botón de encendido también se encuentra en esta parte. Estos mismos botones los encontraremos en el pequeño mando que viene con la torre. De todas formas, si la vinculamos con nuestro móvil mediante Bluethoot, podremos controlarla por completo desde el mismo.

La mini pantalla LCD situada en el frontal superior nos dirá desde donde estamos escuchando música. Además de Bluetooth 4.1 tenemos bastante más conexiones físicas. Podemos reproducir nuestra música a través de una tarjeta microSD que se inserta directamente en el equipo, a través de USB (el USB no puede tener más de 64 Gb), por cable de 3.5mm (minijack, que viene incluido), y por cable óptico digital S/PDIF (no incluye el cable). Con el panel superior podremos navegar a través de las fuentes de señal y establecer la que queramos.

También cuenta con una entrada/salida RCA, que te permitirá conectar distintas unidades y ampliar tu red. Su entrada óptica servirá para potenciar el sonido de la televisión, videoconsola o dispositivo externo de audio, con la máxima calidad.

Por último, no se olvidan de la radio, el sonido más clásico. Aunque es de merecer que la incorpore lo cierto es que controlarla y escucharla es bastante difícil. En la minipantalla LCD podemos ver en que dial nos encontramos, pero no podremos guardar emisoras ni tampoco buscarlas de manera automática. Una pena, ya que para muchos, yo me incluyo, la radio es un compañero más de la casa.