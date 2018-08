Total







HP Spectre 13 es el ultraportátil premium de consumo más avanzado de la multinacional estadounidense. Destinado a impresionar al usuario más exigente HP lo publicita como el “portátil con pantalla táctil más compacto del mundo”.

Es difícil sobresalir en un segmento de ultraportátiles que ofrece equipos magníficos y junto al grupo de convertibles es seguramente lo más atractivo de la informática actual. El Spectre 13 original ya mostró lo que HP podía ofrecer y la última versión (revisada por dentro y por fuera) que hemos tenido oportunidad de analizar a fondo es simplemente el portátil más bonito que ha pasado por nuestras manos. Y, cuidado, con un rendimiento excelente.

El nuevo HP Spectre 13 mantiene el soberbio aspecto de su predecesor, pero ofrece sutiles y no tan sutiles mejoras en el diseño; nuevo acabado de color; mejoras en conectividad; pantalla táctil y opción de resolución 4K; teclado mejorado y un gran aumento de rendimiento gracias a la actualización de su base hardware a los procesadores de octava generación Core de Intel.

El equipo se entrega en una atractiva caja que confirma su nivel premium desde el primer momento. Incluye el portátil, una funda de transporte, una guía rápida de uso, el adaptador de corriente y adaptadores que facilitan su uso con accesorios y periféricos menos avanzados que los conectores que ofrece el equipo, un USB Type-C a USB 3.0 y otro USB Type-C a llave HDMI.

Especificaciones HP Spectre 13

HP ofrece varias configuraciones con base en una pantalla multitáctil de 13 pulgadas, paneles con resolución hasta 4K; los mencionados procesadores Intel Kaby Lake R; hasta 16 Gbytes de RAM y unidades de estado sólido PCIe de hasta 1 Tbyte para almacenamiento masivo. La unidad que hemos probado incluía las siguientes especificaciones principales:

Pantalla : Pantalla IPS multitáctil de 13,3 pulgadas en diagonal, con retroiluminación WLED y protección Corning Gorilla Glass NBT.

: Pantalla IPS multitáctil de 13,3 pulgadas en diagonal, con retroiluminación WLED y protección Corning Gorilla Glass NBT. Resolución : FHD para 1920 x 1080 píxeles.

: FHD para 1920 x 1080 píxeles. Placa base y Chipset : HP 83A2 – Socket 1356 FCBGA

: HP 83A2 – Socket 1356 FCBGA CPU : Intel Core i7-8550U con cuatro núcleos y frecuencia hasta 4 GHz.

: Intel Core i7-8550U con cuatro núcleos y frecuencia hasta 4 GHz. GPU : Intel UHD Graphics 620.

: Intel UHD Graphics 620. RAM : 8 GB SDRAM LPDDR3-2133

: 8 GB SDRAM LPDDR3-2133 Almacenamiento : SSD M.2 de 256 GB – NVMe PCIe

: SSD M.2 de 256 GB – NVMe PCIe Conectividad : Combo de Intel Wi-Fi ac y Bluetooth 4.2 – Tres puertos USB Type-C

: Combo de Intel Wi-Fi ac y Bluetooth 4.2 – Tres puertos USB Type-C Varios : Altavoces Bang & Olufsen; Cámara HD HP Wide Vision con micrófono digital de matriz doble integrado. Seguridad con módulo de plataforma segura (TPM).

: Altavoces Bang & Olufsen; Cámara HD HP Wide Vision con micrófono digital de matriz doble integrado. Seguridad con módulo de plataforma segura (TPM). Dimensiones : 30,82 x 22,42 x 1,04 cm.

: 30,82 x 22,42 x 1,04 cm. Peso : 1,1 kilogramos.

: 1,1 kilogramos. Batería : Ion-litio de 4 celdas y 43,7 Wh, con carga rápida hasta 50% en 30 minutos.

: Ion-litio de 4 celdas y 43,7 Wh, con carga rápida hasta 50% en 30 minutos. Sistema Operativo: Windows 10 Home.

Concepto, diseño y acabados

Dice el refrán castellano que “con lo bonito no se come”, pero tenemos que reconocer que el HP Spectre 13 nos ha enamorado desde el primer momento con su nuevo acabado en blanco cerámico metalizado con toques en oro pálido (esquema de color Ceramic White y Pale Gold), que le otorga un aspecto sensacional, es más elegante que la otra opción de color en gris oscuro y lo diferencia de un mar de clones en el segmento de ultraportátiles.

Su chasis fabricado en fibra de carbono y aluminio acompaña y ni siquiera la parte trasera realizada en policarbonato desentona de un nivel general en diseño y acabados realmente magnífico. Además, y a diferencia del modelo con acabado en ceniza plateada y toques cobrizos, éste apenas detecta huellas dactilares y es resistente a arañazos bajo un proceso especial de construcción de electrodeposición avanzada en las cubiertas de aluminio y fibra. Los ángulos han sido cincelados para una apariencia más limpia, mientras que el corte de diamante facilita la apertura de la tapa.

HP mantiene los lujosos adornos dorados de las bisagras coaxiales que se pliegan desapareciendo de la vista y los bordes del dispositivo que se han convertido en un elemento distintivo de todas las computadoras portátiles de la serie Spectre, mientras que refina el conjunto reduciendo su grosor y peso sobre el Spectre original. 10,4 mm y 1,1 kg que llevan el concepto Ultrabook a un nuevo nivel para un equipo con pantalla táctil de 13 pulgadas.

Las comparaciones suelen ser odiosas, pero una imagen del Spectre junto a un HP Envy de 15 pulgadas (2014) y un HP Compaq de 17 pulgadas (2008) nos da una idea precisa del tamaño y diseño de este equipo a la vez que muestra los avances en diseño de la última década.

Cuando levantes la tapa encontrarás una pantalla táctil con biseles mínimos (excepto en el inferior), un teclado completo tipo isla que tiene por encima el conjunto de altavoces en un intrincado patrón de triángulos y por debajo, el Touchpad. Todo el conjunto es de un blanco impoluto, mientras que el panel táctil y el TouchPad tienen un borde dorado para que coincida con el de la tapa.

HP ha rediseñado el interior para acoger la nueva generación de procesadores de Intel, destacando un nuevo sistema de refrigeración que incorpora un sensor de infrarrojos que regula el flujo de aire capturando la temperatura de la superficie del ordenador en tiempo real, con el fin de que el portátil se mantenga silencioso y refrigerado durante las cargas de trabajo más intensas.

Ya sea abierto o cerrado el equipo muestra un aspecto sensacional. Si sumamos una calidad de construcción sobresaliente y un grosor y peso en los límites de lo imposible, concluiremos que el HP Spectre 13 es el rival a batir en términos de diseño y acabados en el segmento de ultraportátiles premium. Un chasis tan delgado sacrifica algo la rigidez aunque no hemos tenido problemas salvo una ligera presión en la base. Es obvio que es un equipo cuyo manejo hay que cuidar.

Pantalla

HP Spectre mantiene el tamaño de pantalla en una diagonal de 13,3 pulgadas, pero añade una tecnología táctil que es un plus sobre el modelo original.

Además, agrega la opción de un nuevo panel con resolución 4K que eleva en gran medida la densidad de la versión Full HD, que puede quedarse algo corta para el nivel del equipo. Un panel 2K hubiera sido perfecto en mi opinión.

La pantalla del equipo registró medias entre 260-270 nits en las pruebas con el fotómetro. Más oscura que la media del sector y de otros equipos de HP como el convertible EliteBook x360 1020 G2 que analizamos hace unos meses. El contraste también está por debajo de la media con 740:1. Seguramente el panel opcional 4K ofrezca un mejor resultado en este apartado.

Derivado del diseño, en el que la pantalla no es tan profunda como el chasis y se pliega para quedar al ras de una tira de metal cuando está cerrado, encontrarás que la pantalla no se abre tanto como el de la mayoría de portátiles. No podemos pedir un sistema de 360 grados que lo convertiría en un convertible, pero nos hubiera gustado un grado de inclinación superior, lo que de paso mejoraría los ángulos de visión.

En el lado positivo, el nuevo Spectre ha reducido de manera apreciable los biseles de la pantalla frente al modelo original permitiendo un panel de mayor tamaño en un marco más pequeño, además de añadir una mayor protección contra golpes y arañazos mediante el Gorilla Glass NBT. La representación del color también es buena, con un panel que cubre el 111% de la gama de color sRGB, superior a la media del segmento. También ofrece una muy buena respuesta del panel táctil, compatible con lápices ópticos.

Conectividad

HP Spectre 13 ofrece tres puertos USB Type-C y un jack para auriculares en la parte trasera del equipo. Nada más… y nada menos, si tenemos en cuenta su diseño y extrema delgadez. Sin embargo, dos de ellos son compatibles con el puerto de interconexión de Intel, Thunderbolt 3, y ello es una gran ventaja para permitir transferencias de hasta 40 Gbps. El tercer puerto puede utilizarse para recarga de las baterías con soporte para carga rápida.

La tendencia es general y la idea de HP ha sido “preparar el futuro”. USB Type-C es un conector muy bien concebido y ha llegado para quedarse, junto a las interfaces USB 3.1 (USB 3.2 está en desarrollo) y el soporte para el puerto de Intel, HDMI, y Display Port que permite conectar cualquier periférico y accesorio con un gran ancho de banda.

El problema actual ya lo conoces y es de tiempo: cómo conectar accesorios y periféricos antiguos que se cuentan por centenares de millones. HP ofrece con el equipo dos adaptadores para facilitar su uso desde el primer momento, un USB Type-C a USB 3.0 para periféricos y otro USB Type-C a llave HDMI para conectar a una pantalla externa. El que necesite más tendrá que usar otros adaptadores o una base. HP ofrece dongles opcionales que veremos después.

En cuanto a la conectividad inalámbrica, el equipo incluye el cada vez más extendido combo de Intel que ofrece Wi-Fi ac y Bluetooth 4.2. La conectividad a Internet es muy buena con su soporte MU-MIMO 2 × 2 y, además, HP ha incorporado su tecnología Connection Optimizer que ayuda a mejorar el ancho de banda seleccionando las conexiones Wi-Fi más rápidas y menos congestionadas.

Teclado, TouchPad, Webcam

El teclado del Spectre es uno de los mejores que hemos probado en un ultraportátil. Un modelo chiclet tipo isla, que nos ha sorprendido -por bueno- para el tamaño y diseño del equipo que como repetimos marca todo lo demás. HP ha movido el conjunto de altavoces desde los lados a la parte delantera lo que le ha permitido expandir el teclado proporcionando un buen tamaño y espaciado.

Las teclas tienen un recorrido de 1,3 mm y ofrecen una gran precisión. El teclado es retroiluminado en un solo tono, blanco, muy brillante, que facilita trabajar con el equipo en ambientes con poca luz.

El touchpad no es malo, pero nos ha gustado menos que el fantástico teclado. Los botones son demasiado duros y hacen ruido al pulsarlos. Por otro lado, utiliza los controladores Synaptics y no los del Microsoft Precision Touchpad, que ofrecen mejor soporte gestual. A su favor, es que el tamaño de su superficie de vídrio ha aumentado un 15% en tamaño con respecto a la generación anterior, ganando en comodidad de uso.

Mejor el conjunto de cámaras web HP HD, con campo de ángulo de visión de 88 grados y los infrarrojos para soportar Windows Hello en tareas de seguridad, acceso y autenticación.

Rendimiento y experiencia de uso

Si por diseño y acabados el HP Spectre 13 no dejará indiferente a nadie, su uso también es igual de placentero. El equipo se puede utilizar en cualquier momento y lugar gracias a su tamaño compacto y bajo peso, lo que permite transportarlo cómodamente a cualquier parte. Aunque la movilidad es su elemento principal de uso, este equipo también puede usarse para múltiples tareas en una oficina o en un escritorio informático en el hogar, simplemente conectándole un monitor externo para aumentar la productividad.

A ello ayuda un rendimiento general que -de nuevo- nos vuelve a sorprender porque es muy elevado para el tamaño de esta máquina. No, no es una estación de trabajo móvil ni un portátil para juegos, pero se desenvuelve a la perfección en cualquier tarea informática multitarea logrando que la experiencia global de uso sea muy satisfactoria.

Procesamiento, gráficos y memoria

El rendimiento de proceso y gráfico viene dado por el microprocesador montado en el equipo. En esta ocasión es de alto nivel porque se trata de un modelo con arquitectura “Kaby Lake Refresh” o lo que es lo mismo, el primer procesador de cuatro núcleos y ocho hilos que Intel comercializó para su serie “U” de bajo voltaje.

El HP Spectre 13 utiliza un Intel Core i7-8550U con 8 Mbytes de caché y una frecuencia de trabajo que en modo turbo se eleva hasta los 4 GHz. Un desarrollo formidable para un ultraportátil que muestra sus poderes en test como el de Geekbench que valoran el rendimiento de la CPU, ofreciendo tasas en multi-núcleo que casi duplican los obtenidos por la generación anterior (recordemos de doble núcleo):

Lo mismo ocurre con el exigente test Cinebench de Maxon donde en el apartado de CPU obtiene unos interesantes 519 puntos a la velocidad mínima del procesador, 1,8 GHz. En comparación, un Core i7-7600U ofrece tasas de 350 puntos aún con mayor frecuencia de trabajo.

El benchmark PC Mark que realiza pruebas de edición, creación de contenido y productividad en general, y que también evalúa el trabajo de la memoria (el que necesite más puede pasar de 8 a 16 Gbytes), muestra resultados igual de buenos. No hay duda, el estreno del cuádruple núcleo le ha sentado estupendamente a la serie “U” de Intel, aumentando el rendimiento de manera drástica en ultraportátiles.

El apartado gráfico no es tan espectacular. Este Spectre no ofrece dedicadas y el subsistema gráfico es responsabilidad de una Intel UHD Graphics 620.

Una GPU de anterior generación que funciona con una frecuencia dinámica desde 300 MHz a 1.15 GHz con 128 Mbytes dedicados y uso de la memoria principal. Está integrada en el procesador y obviamente no ofrece el rendimiento de una NVIDIA o AMD. Los resultados en los test de 3DMark lo confirman:

La verdad es que tampoco hace falta más. No estamos ante una estación de trabajo ni vamos a dedicar este tipo de equipos a juegos. La contención del consumo para aumentar la autonomía es la prioridad y en cualquier caso esta integrada ofrece un rendimiento suficientemente para el enfoque del equipo. Hemos jugado a algunos juegos de nivel medio rebajando calidad al mínimo, hemos editado imágenes con Photoshop y hemos trabajado con herramientas ofimáticas sin ningún tipo de retardo.

Aún así, los que busquen rendimiento en juegos o producción de vídeo/imágenes/CAD deberán apostar por otro tipo de equipos con gráficas dedicadas. A destacar que soporta las APIs DirectX 12 y dos monitores externos con resolución 4K a 60 Hz.

Almacenamiento

El uso de unidades de estado sólido en portátiles ya es general en equipos de nivel medio para arriba y el empleo de discos duros está desapareciendo salvo en modelos que optan por sistemas de almacenamiento híbridos. El HP Spectre 13 monta -como no podía ser menos- una SSD M.2 NVMe conectada a la interfaz PCIe que ofrece buenos resultados, especialmente en el apartado de escritura:

La unidad montada llega del líder en ventas del sector de las SSD, Samsung, y aunque no es la mejor que hemos probado es toda una garantía. El equipo arranca en apenas siete segundos, la apertura de aplicaciones es instantánea y las transferencias de datos se suceden a un ritmo vertiginoso. La capacidad de la unidad montada es de 256 Gbytes, aunque el fabricante ofrece variantes de hasta 1 Tbyte para el HP Spectre 13.

Autonomía

Las “promesas” de los fabricantes en cuanto a autonomía de los equipos portátiles se tasan en condiciones ideales de uso que buscan alargar el uso de la batería. En el mundo real, la autonomía se reduce bastante y ello pasa en este equipo, para el que HP promete hasta 11 horas y 15 minutos.

Por ejemplo, en reproducción de un vídeo con resolución 1080p la batería dura unas seis horas. Aproximadamente esa cifra en navegación por Internet con la red inalámbrica activada, inferior a la media en ultraportátiles y también a las especificaciones teóricas de HP. La carga rápida de la batería a través de su puerto USB Type-C sí es realmente efectiva y se puede cargar al 50% en poco más de media hora, mientras que el diseño Step Cell permite mantener compacto el perfil y el grosor ultradelgado de 10 mm del equipo.

Teclado

Lo hemos comentado más arriba, fantástico. Para los que tenemos que escribir a diario durante muchas horas, la calidad y funcionamiento del teclado de un portátil es un aspecto a considerar seriamente. HP lo tiene muy en cuenta en la gama alta y éste modelo está a la altura del Premium Collaboration que monta en sus portátiles profesionales EliteBooks.

Los cambios en el diseño con el traslado de los altavoces ha permitido aumentar el tamaño de las teclas y el espaciado de las mismas, limitando los errores. El resultado es un teclado completo chiclet tipo isla de muy buen tacto, de tamaño generoso con teclas que tienen 1,3 milímetros de recorrido y sólo requieren 70 gramos de presión para actuar. En pruebas con 10fastfingers.com es sencillo superar la barrera de las 100 pulsaciones por minuto sin apenas errores.

Sonido

Un apartado (hermano pobre hasta hace poco) que van cuidado cada vez más los fabricantes con HP como uno de los destacados. La alianza con Bang & Olufsen sigue ofreciendo resultados por encima de la media y el equipo suena realmente bien (y a volumen elevado), con sus altavoces estéreo, la tecnología SmartAmp y el software Bang & Olufsen Audio Control que permite configurar algunos parámetros.

Conectividad inalámbrica

Hemos probado el módulo Wi-Fi ac en una conexión de 300 “megas” sobre la banda de 5 GHz y en distancias cercanas al router con aplicaciones como iPerf3 y LAN Speed Test para medir el rendimiento tanto de Internet como la de red local y el resultado en descargas, navegación o streaming ha sido altísimo, cerca del 90% de la velocidad máxima teórica.

El combo de Intel funciona realmente bien con el MU-MIMO 2 × 2 y el apoyo de la tecnología Connection Optimizer de HP que ayuda a mejorar el ancho de banda seleccionando las conexiones Wi-Fi más rápidas y menos congestionadas. Sólo le pediríamos el salto a Bluetooth 5.0 en próximas actualizaciones.

Accesorios HP Spectre 13

La funda de transporte de piel que incluye HP está en línea con la elegancia y calidad del propio equipo y los dos adaptadores para poder utilizar los puertos USB Type-C con periféricos más antiguos son todo un detalle.

Además, HP ofrece de manera opcional otros accesorios que hemos tenido la oportunidad de probar para aprovechar a fondo el equipo.

USB-C Travel Dock

Uno de ellos es la base de viaje HP Spectre USB-C, que permite ampliar la conectividad del portátil a varios accesorios, redes LAN o pantallas externas. La base es más pequeña que un smartphone (14,48 x 5,48 x 1,65 cm) y tiene un peso de 132 gramos que le permite transportarla fácilmente junto al portátil.

Incluye carga de paso, tiene un cable de 40 cm de longitud e incluye los siguientes conectores:

USB 3.0 Type-C UFP: Admite SS (5 Gbps) y son compatibles con anteriores HS (480 Mbps), FS (12 Mbps) y LS (1,5 Mbps) Admite Alt Mode Type-C y proporciona energía hasta 20 V/3 A.

USB 3.0 Type-A: Admite SS (5 Gbps) y son compatibles con anteriores HS (480 Mbps), FS (12 Mbps) y LS (1,5 Mbps).

USB 2.0 Type-A: Admite HS (480 Mbps) y son compatibles con anteriores FS (12 Mbps) y LS (1,5 Mbps).

USB 3.0 Type-C DFP: Potencia de pila solo, entrada desde el adaptador AC de HP compatible con PD 3.0.

HDMI: HDMI 1.4 velocidad de datos 10,2 Gbps. DisplayPort 1.4 hasta 5,4 Gbps/lane, compatible con resolución de pantalla hasta 4096 x 2160 a 30 Hz de velocidad de imagen.

VGA: DisplayPort 1.2 velocidad de enlace hasta 5,4 Gbps/lane, compatible con resolución de pantalla hasta 1920 x 1080 a 60 Hz de velocidad de imagen.

Ethernet: USB 3.0 velocidad de datos hasta 5 Gbps, la velocidad de transferencia del puerto Ethernet es de 10/100/1000 Mbps, compatible con Wake-On-LAN.

HP Spectre USB-C tiene un precio oficial de 129 euros y está disponible en la HP Store. Interesante para aumentar la conectividad y productividad del Spectre y con una calidad de construcción al nivel del equipo. El punto menos positivo lo pone un precio por encima de la media de estas bases de expansión.

HP Tilt Pen Stylet

Otro de los accesorios adicionales recomendados para aprovechar la pantalla múltitáctil del HP Spectre 13 es un lápiz óptico activo que permite escribir, dibujar y navegar de manera natural como si escribiéramos en papel.

Cuenta con soporte para inclinación para mejorar la precisión, mientras que la detección de presión permite sombrear desde diferentes ángulos, ofreciendo una experiencia de dibujo bastante realista. Además del modo lápiz, ofrece un segundo modo de presentaciones, que con un botón dedicado permite mover cómodamente el cursor, pasar las diapositivas y resaltar los puntos clave de una presentación sin necesidad de hacer clic.

La verdad es que funciona realmente bien. En Windows 10 permite acceder a un área de trabajo de Windows Ink desde la misma pantalla de bloqueo y además de las tareas de dibujo, su uso con aplicaciones de Office es impecable, editando documentos en Word o presentaciones en Power Point. También se puede usar como anotaciones de agenda digital, bloc de bocetos o en páginas web con Edge. Windows Ink tiene un buen número de apps con las que se puede trabajar con este lápiz.

Es compatible con dispositivos de HP con tecnología Microsoft Pen Protocol (MPP). Se conecta mediante Bluetooth y tiene una autonomía de 10 horas. Se recarga mediante un puerto USB Type-C que incluye oculto mediante un cable también incluido con el lápiz. Pesa poco más de 13 gramos y está disponible en acabados de color negro y plata en la HP Store y en el canal minorista. Su precio de 99 euros es correcto para sus prestaciones.

Conclusiones HP Spectre 13

Se nos han acabado los calificativos positivos para definir el aspecto del nuevo Spectre. Enamorará al usuario más exigente y junto a la calidad de construcción y acabados lo sitúa en lo más alto del segmento ultraportátil en términos de diseño, mientras que un grosor y peso bajísimo permite transportarlo a cualquier parte.

Su rendimiento es sorprendentemente alto para el tamaño de la máquina. El uso de los ocho hilos del nuevo procesador de Intel y la SSD PCIe que evita que el almacenamiento sea un cuello de botella, permite una multitarea efectiva con ofimática, navegación web y entretenimiento multimedia. También permite ejecutar videojuegos a bajo nivel, pero no es un modelo dedicado a ello y el jugón tendrá que apostar por otro tipo de equipos como el OMEN 15 que analizamos hace unos meses.

El HP Spectre 13 no es perfecto. La pantalla nos deja sensaciones mixtas. Los biseles son realmente mínimos y la tecnología multitáctil es un añadido muy interesante, pero su bajo nivel de brillo y contraste haría decantarnos por el panel 4K opcional que -sin probarlo- es seguro que ofrecerá mejores resultados. La autonomía también debería ser superior y acercarse a las cifras teóricas. En todo caso y en la balanza, pesan más sus virtudes y de ahí la recomendación.

Lo mejor:

Simplemente precioso.

Calidad de construcción y acabados de máximo nivel.

Movilidad total. Extremadamente delgado y ligero.

Gran rendimiento para un ultraportátil.

Teclado sobresaliente.

A mejorar:

Autonomía real por debajo de la prometida.

Pantalla poco brillante. Ángulo de apertura limitado.

El TouchPad no tiene la calidad del teclado o la del instalado en los EliteBook.

Con Windows 10 Home preinstalado y su ración habitual de bloatware, el apartado de software se salva con una promoción gratuita de 30 GB durante un año en Dropbox y otro año gratis de la solución de seguridad McAfee LiveSafe. El HP JumpStart la HP ePrint son las mejores utilidades. HP Spectre 13 está disponible en el canal especializado y en la HP Store española. El equipo probado tiene un precio deen la tienda oficial. Más información de la serie | HP