Novedades VOD 45/18: ‘El rey proscrito’ vuelve a la batalla en Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, mira por dónde, esta es una semana un tanto especial: por un lado, los lanzamientos más destacados están repartidos como nunca, y por el otro son algo mediocres en general. Es por ello que el título que encabeza la lista es…

El rey proscrito

El rey proscrito (Outlaw King), una película original de Netflix que cuenta la historia de Roberto I de Escocia, Robert the Bruce, interpretado para la ocasión por Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman). En términos históricos vendría a ser el personaje que reemplazó a William Wallace en la Primera Guerra de Independencia de Escocia. En términos cinematográficos, sin embargo, poco parece tener que ver con el Bravehart de Mel Gibson y el tufíllo a largometraje hollywoodense mainstream que desprende a día de hoy. Lo cual no significa que esta sea mejor película, ojo. De hecho, las primeras críticas están siendo algo tibias.

The Sinner

Otro estreno destacado de Netflix al menos por quien lo encabeza es The Sinner, una serie de drama y suspense estadounidense cuya segunda temporada se centra en la investigación de un doble asesinato. Como cara conocida, la del detective Harry Ambrose, interpretado por Bill Pullman (Independence Day, La serpiente y el arco iris).

Si no te ha convencido ninguna de las dos propuestas, Netflix ha publicado otros contenidos exclusivos esta semana, incluyendo:

Super Drags, nueva serie de animación para adultos que podríamos describir rápido -y quizás mal- como Las supernenas en clave LGTB.

Medal of Honor, serie documental con recreaciones de casos de soldados estadounidenses merecedores de una medalla de oro.

Westside, otra serie documental enfocada en la música y en las historias de nueve personas en busca del triunfo.

La reina del flow, telenovela colombiana de drama y musical con nada menos que 82 capítulos en su primera temporada.

Patriota no deseado, programa de monólogos enfocados en temas de actualidad y con la comedia como leitmotiv.

, programa de monólogos enfocados en temas de actualidad y con la comedia como leitmotiv. John Leguizamo’s Latin History for Morons sigue con los monólogos de humor, esta vez con el veterano John Leguizamo como maestro de ceremonias.

Otros contenidos originales de Netflix que puede interesar a quienes tengan hijos pequeños son la segunda y tercera temporada de Los detectives de la casa del árbol y Beat Bugs, dos series de dibujos para los más peques. Para lo no tan peques la cadena ha añadido a su catálogo, entre otras, la peli de los Power Rangers… Allá cada cual con su tiempo.

Patriot

Cambiamos de cadena y nos vamos a Amazon Prime Video, que esta semana estrena la segunda temporada de Patriot, serie propia que mezcla la intriga y el humor negro en torno a una familia ligada a las más altas esferas de la inteligencia estadounidense. Ah, llega convenientemente doblada y subtitulada.

Beat

Amazon Prime Video estrena también en exclusiva la primera temporada de Beat, una serie alemana ambientada en el mundo de la música electrónica de Berlín, pero con el mundo del crimen organizado como mecha de la historia. También llega doblada y subtitulada, a pesar de que el tráiler solo está disponible con subtitulos en inglés.

Esta semana, además, Amazon Prime Video ha añadido un buen montón de películas de todo tipo, incluyendo mucha basurilla pero también títulos de calidad como 12 años de esclavitud o En tierra hostil; entretenidos clásicos y no tan clásicos como la trilogía de Mad Max y la última Fury Road, o la trilogía de La momia de Brendan Fraser y El Rey Escorpión de Dwayne Johnson; o la que es mi recomendación para quienes anden perdidos: La novena puerta, basada en una obra de Arturo Pérez-Reverte, dirigida por Roman Polański e interpretada por Johnny Depp y Emmanuelle Seigner. No es la mejor peli de Polański, es cierto, pero tiene un encanto especial.

El descubrimiento de las brujas

Los suscriptores de Sky están de suerte, porque esta semana ha estrenado su segunda serie original en lo que llevamos de curso: El descubrimiento de las brujas (A Discovery of Witches), una adaptación de la novela de fantasía y romance de mismo nombre. La primera impresión tras ver el tráiler es de producto hecho para enganchar a quienes se apasionaron con la saga Crepúsculo así que… Ni con un palo, gracias. Nada que ver con Patrick Melrose. Pero para gustos, colores.

Howards End

Saltamos a Filmin, y es que la plataforma española se ha traído aquí la nueva adaptación de Howards End, este vez en formato miniserie coproducida por BBC y Starz. Se basa en la novela de E. M. Forster, tal y como lo hizo la oscarizada Regreso a Howards End a principios de los noventa del pasado siglo.

Hackerville

Terminamos el repaso semanal con HBO, que al igual que hace Netflix desde hace tiempo comienza a invertir en producciones europeas –requisito que será forzoso por ley– y estrena su primera ficción creada a este lado del charco: Hackerville, una serie policíaca ambientada en el mundo de la seguridad informática.

La segunda temporada de la comedia de animación para adultos Mike Judge Presents: Tales From The Tour Bus y la miniserie documental Axios completarían los estrenos propios de HBO esta semana, que por lo demás sigue publicando los nuevos episodios de series en curso como The Deuce (T2), Camping (T1), All American (T1), Manifest (T1) o Mayans M.C. (T1); así como los nuevos episodios de las series de terceros que tiene agenciadas, como Legends of Tomorrow (T4), Supergirl (T4), Legacies (T1); y dos pelis conocidas: Sully y El llanero solitario.