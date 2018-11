Requisitos de Crackdown 3 para PC: todo lo que debes saber

Los requisitos de Crackdown 3 en su versión para PC han sido confirmados oficialmente por Microsoft, una buena noticia ya que estamos ante uno de los juegos que más retrasos ha sufrido hasta el momento y la publicación de esta información implica que no habrá más demoras.

En teoría el lanzamiento de este juego se producirá en febrero de 2019 y será una exclusiva para Xbox One y PC. Como no podía ser de otra forma el juego contará con mejoras y optimizaciones que le permitirán funcionar a mayor resolución en Xbox One X, ofreciendo además una mayor calidad gráfica.

A continuación os dejamos un listado completo con los requisitos de Crackdown 3 para PC.

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits versión 14393 o superior.

Procesador Core i5 3470 (cuatro núcleos) o FX 6300 (seis núcleos).

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 750 TI o Radeon R7 260X con 2 GB.

DirectX 12 con soporte de funciones a nivel 11.

Con esta configuración es probable que podamos mover el juego en 720p y calidades máximas sin problema, o en 1080p y calidades bajas-medias manteniendo una fluidez aceptable.

No apreciamos ninguna discrepancia importante en las especificaciones, así que en general las equivalencias que han dado son acertadas. En hardware más actual no hay un equivalente directo a ambas tarjetas gráficas, que quedan a medio camino entre una GT 1030-RX 550 y una GTX 1050-RX 560.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits versión 14393 o superior.

Procesador Core i5 4690 (cuatro núcleos) o FX 8350 (ocho núcleos).

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GTX 970-GTX 1060 de 6 GB o Radeon R9 290X-RX 480 de 4 GB.

DirectX 12 con soporte de funciones nivel 11.

Esta configuración debería ser más que suficiente para mover el juego en 1080p con calidades máximas y un buen nivel de fluidez, aunque quizá no podamos llegar a 60 FPS fijos con todo a tope. La clave estará en el grado de optimización que hayan conseguido los chicos de Sumo Studios.

En cuanto a las equivalencias de nuevo son bastante acertadas, aunque debemos aclarar algunos puntos. Por lo general la GTX 1060 de 6 GB equivale más a una GTX 980, y la RX 480 de 4 GB también está un poco por encima de la R9 290X. No es una diferencia enorme la que separa a dichas tarjetas, pero existe y puede implicar que el juego rinda mejor en una GTYX 1060 de 6 GB-Radeon RX 480 de 4 GB que en las GTX 970 y R9 290X.

La GTX 1060 de 3 GB está casi al mismo nivel que la GTX 970, pero al contar con 1 GB de memoria gráfica menos puede acabar dando problemas en la visualización de texturas incluso en calidades altas, cosa que ya ocurrió por ejemplo en Gears of War 4. Quizá por eso no aparece en los requisitos de Crackdown 3.