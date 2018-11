Samsung lanzará un nuevo smartphone flexible cada año

DJ Koh, CEO de la división móvil de Samsung, ha confirmado que el gigante surcoreano tiene preparado un plan de renovación anual de su catálogo de smartphones y que no habrá excepciones, lo que significa que lanzarán un nuevo smartphone flexible cada año.

Lanzar un smartphone flexible cada año implica introducir novedades a nivel de hardware, pero también a nivel de diseño. Esto representa un desafío importante que obviamente no está al alcance de cualquiera, aunque estamos convencidos de que Samsung no tendrá problemas para afrontarlo con garantías de éxito, ya que no solo es el mayor vendedor de smartphones Android a nivel global, sino que también es uno de los grandes dentro del sector de pantallas OLED.

Con esto queremos decir que Samsung dispone de los fondos y de la tecnología necesaria para ser el primero en sacar adelante un smartphone flexible como proyecto a largo plazo aplicando renovaciones anuales, aunque está por ver qué cambios logra introducir en su primera etapa y sobre todo hasta qué punto podrá reducir su precio de venta.

Gracias a una patente descubierta por Lets Go Digital hemos podido conocer algunas de las ideas que tiene Samsung para esas futuras ediciones de su smartphone flexible, conocido provisionalmente como Galaxy F. Hay varias descripciones, así que podemos sacar diferentes conceptos que podría aplicar a cada nuevo smartphone flexible.

Entre los más interesantes destaca el modelo con pantalla totalmente enrollada que una vez abierta ocupa por completo la superficie del terminal, y también el que cuenta con un sistema de hologramas gracias a la integración de proyectores en posiciones estratégicas.

Habrá que esperar a ver qué ideas decide ir adoptando Samsung y cuáles decide dejar “en el cajón”, pero la conclusión más importante que debemos sacar de todo esto es que los smartphones flexibles serán una realidad muy pronto, y que llegarán para quedarse.

¿Os atrae el salto a los smartphones flexibles bajo el concepto que ha presentado Samsung o creéis que debería seguir explotando el diseño todo pantalla en exclusiva hasta que los precios de ese tipo de terminales resulte más asequible? Los comentarios son vuestros.