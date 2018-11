Mark Zuckerberg no abandonará el mando de Facebook

Mark Zuckerberg será como como el capitán del Titanic, se hundirá con su barco sin dar un paso atrás, en caso de que se hunda. Tal vez no ha llegado el momento, pero lo cierto es que Facebook está tocado.

En una entrevista con la CNN, Mark Zuckerberg declaró que no está dispuesto a renunciar al mando de la compañía. “Muchas de las críticas sobre los problemas más importantes han sido justas, pero creo que, siendo realistas, hay un panorama más amplio y nosotros tenemos una visión distinta de las personas que no están vigilando”, explicó Zuckerberg a Laurie Segall de la CNN.

“Ha habido grandes problemas, no estoy diciendo que no existan, pero creo que a veces todo lo que se dice en los medios no es correcto“.

Durante este año Facebook ha encadenado dos escándalos que no han parado de copar las noticias. Primero nos enteramos que Facebook utilizó la información procedente de perfiles en su red social a la empresa Cambrigde Analytica para desarrollar una herramienta con la que elaborar perfiles individuales de votantes y enviarles propaganda política personalizada. De esta manera pretendían influir en las intenciones de voto de los votantes en las pasadas elecciones a Presidente de los Estados Unidos, que ganó Trump. La compañía empleó los datos, conseguidos hacia 2014, sin permiso. De ahí surgió la campaña #DeleteFacebook un movimiento que proponía eliminar la cuenta de la red social. Después vino el hackeo en el que 50 millones de cuentas se vieron afectadas y 90 millones tuvieron que ser reiniciadas.

Todo esto provocó que Facebook perdiera 60 millones de dólares en bolsa, pero ante tantos problemas y tan graves Mark Zuckerberg no piensa en dimitir, ni el ni su COO, Sheryl Sandberg a la que también defendió en la entrevista.

¿Le va bien a Facebook?

Más allá de la enorme pérdida en bolsa y de mala prensa, a Facebook no le va mal. Sigue siendo la red social más utilizada y con mayor número de visitantes activos.

Solo podría tenerle miedo a Instagram o WhatsApp, pero también pertenecen a Mark Zuckberger, así que puede irse a la cama tranquilo.