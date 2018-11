Windows tuvo protección contra rayos gamma en su kernel

El sistema operativo de Microsoft ha pasado por una profunda evolución durante las últimas décadas, y no solo a nivel de interfaz y de funciones avanzadas, sino también a nivel de soporte y de medidas de seguridad. Conocíamos muchos de sus cambios, pero lo que no nos habíamos podido imaginar es que Windows tuvo un sistema de protección contra rayos gamma.

La información viene de la mano de Raymond Chen, un trabajador de Microsoft, quien ha publicado un breve post explicando que Windows tuvo protección contra rayos gamma durante tres semanas, y que todavía se mantiene una pequeña sección de código integrada en su kernel que versa tal que así:

;

; Invalidate the processor cache so that any stray gamma

; rays (I’m serious) that may have flipped cache bits

; while in S1 will be ignored.

;

; Honestly. The processor manufacturer asked for this.

; I’m serious.

;

invd