HyperX Cloud PS4, análisis: escúchalo todo en el silencio

Hace un par de días os trajimos nuestro análisis del recientemente presentado HyperX Pulsefire Core, un ratón RGB de iniciación al gaming, pero ahora nos toca centrarnos en los jugadores más exigentes, con los auriculares HyperX Cloud para PS4.

Si bien he podido comprobar cómo algunas personas cercanas todavía no conocían HyperX, e incluso pensaban que se trataba de una nueva marca y dudaban de su calidad, cabe destacar que ya son más de 15 años los que llevan ofreciéndonos toda clase de productos, con una relación de calidad/precio bastante reseñable, y con los mejores niveles de rendimiento bajo el paraguas de calidad de su marca principal, Kingston Technologies.

Pero por si mi palabra no fuera suficiente, actualmente HyperX patrocina a numerosos equipos de eSports, entre los que destacan nombres conocidos como Cloud9 o Team Solo Mid, siendo además los principales patrocinadores de grandes eventos como el Intel Extreme Masters, o el Dreamhack.

Especificaciones de HyperX Cloud

Controlador : Altavoz dinámico de 53 mm con imanes de neodimio.

: Altavoz dinámico de 53 mm con imanes de neodimio. Tipo : Circumaural, cerrado por la parte trasera.

: Circumaural, cerrado por la parte trasera. Respuesta de frecuencia : De 15 Hz a 25.000 Hz.

: De 15 Hz a 25.000 Hz. Impedancia : 41 Ω.

: 41 Ω. Presión acústica : 95 dBSPL/mW a 1 kHz.

: 95 dBSPL/mW a 1 kHz. Distorsión armónica: < 2%.

< 2%. Peso : 325 gramos (337 gramos con micrófono).

: 325 gramos (337 gramos con micrófono). Cable : trenzado de 1,3 m.

: trenzado de 1,3 m. Conexión: jack de 3,5 mm (4 polos).

Micrófono

Controlador : Micrófono de condensador electret.

: Micrófono de condensador electret. Patrón polar : Cancelación de ruido.

: Cancelación de ruido. Respuesta de frecuencia : De 50 a 18.000 Hz.

: De 50 a 18.000 Hz. Sensibilidad: -39 dBV (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz).

Estructura

Basados en una reversión de los HyperX Cloud para PC, la principal diferencia de estos auriculares reside en el cambio de la salida del cable, cambiando el USB por una salida jack única de 3,5 milímetros y 4 pines para adaptarse a la entrada de los DualShock, tratándose además del primer modelo de estos cascos en los que nos podremos encontrar disponible el color azul.

Con unos acabados de cuero y pintura metalizada, las patillas que une ambos auriculares con la diadema están realmente fabricadas en aluminio, lo que le aporta una mayor robustez, resistencia y durabilidad a los auriculares frente a otros modelos que optan por materiales plásticos.

Sin embargo, el plástico sí estará presente en los HyperX Cloud, reduciéndose su uso a la carcasa de los altavoces y los embellecedores de la diadema a ambos lados de los auriculares, rematadas en este modelo con el logo de PlayStation.

Continuando por el auricular izquierdo, nos encontramos la salida del cable trenzado y una pequeña tapa de goma que cubrirá la entrada del micrófono cuando no lo usemos, protegiendo la entrada a la hora de transportarlos, y permitiéndonos utilizar los cascos para sólo escuchar música.

Rodeando a la diadema, en la parte interior nos encontramos con una banda de espuma viscoelástica recubierta de cuero sintético, que nos ayudará a reposar y asentar los auriculares de forma cómoda sobre la cabeza. En la parte exterior contaremos con una tira de cuero más endurecido, y adornado con el logotipo completo de HyperX en relieve, y un remate que une ambas partes de cuero mediante una costura de hilo de nailon azul.

Uno de mis puntos favoritos han sido las almohadillas. Y es que contaremos con la tecnología Memory Foam de viscoelástica de modelos anteriores, recubiertas de una fina pero resistente capa de piel sintética, que además de resultar cómodas y adaptarse con mayor facilidad a la forma de nuestra cabeza, ofrecen un mayor aislamiento del ruido, incluyendo los casos en los que utilicemos gafas.

Sin embargo, en el caso de largas sesiones de uso, o al utilizarlos en entornos más cálidos como podrían ser los meses de verano, el uso y la poca transpirabilidad del cuero sintético acaba resultando incómoda debido al excesivo recalentamiento.

No obstante, si en algún momento esto nos resultase excesivamente molesto, desde la propia web de HyperX dispondremos de varios modelos de almohadillas adicionales, bastante económicos, y entre los que podremos encontrar otros tejidos más transpirables como el algodón, aunque sólo disponibles con su interior en colores verde y rojo.

Sonido y micrófono

Por último, pasamos a los dos puntos más importantes, la entrada y salida del audio. En el interior de cada auricular encontraremos un altavoz dinámico de 53 milímetros con imanes de neodimio, una respuesta de frecuencia de 15 a 25.000 Hz, y una distorsión armónica de menos del 2%.

Así pues, hemos podido probar como en juegos como Red Dead Redemprion 2 y God of War, en los que contamos con una enorme cantidad de sonidos ambiente en los que podemos distinguir la orientación y la distancia, los HyperX Cloud muestran unos resultados sobresalientes.

El sonido resultante es de lo más nítido y cristalino, incluso pese a la ausencia de un software propio para ajustar la ecualización, y con unos resultados más que correctos para las todas las frecuencias, tanto dentro de los juegos, como a la hora de escuchar música.

En cuanto a la entrada, los HyperX Cloud incluyen un micrófono extraíble con una pequeña esponjilla acolchada que atenúa bastante bien otros sonidos del ambiente y la respiración.

Con un condensador electret y una función de cancelación de ruido que transmite un sonido claro tanto a través del propio chat de la PlayStation, como a través de otras aplicaciones de comunicación como Skype o Discord, e incluso los propios canales que ofrecen algunos juegos.

Por último, los HyperX Cloud cuentan con un controlador de volumen y un interruptor para activar o desactivar el sonido del micrófono, localizado en la parte superior de su cable.

Pensados para, pero no limitados necesariamente a la PS4

Una de las ventajas de que los HyperX Cloud para PS4 utilicen un jack único de 4 pines y 3,5 milímetros como conector, es que podremos utilizarlos también desde otros dispositivos como nuestro móvil, y sin la necesidad de tener que instalar ningún tipo de software o aplicaciones para hacer uso de su micrófono.

Sin embargo, se trata de un arma de doble filo. Y es que no serán compatibles con la mayoría de ordenadores y portátiles, a menos que adquiramos un cable adaptador que transforme su salida en un toma doble que separe micro y audio (disponible por 10€ desde la tienda web de HyperX).

No obstante, se trata de una versión específica de los auriculares pensada para PS4, por lo que su uso en otros dispositivos no es más que una funcionalidad añadida a más, y que no hace más que sumarle valor a estos cascos.