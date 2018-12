Cinco curiosidades sobre Internet que quizá no conocías

Internet se ha convertido en una parte fundamental de nuestras vidas. No solo ha cambiado la forma en la que trabajamos, sino también la manera en la que compramos, nos relacionamos y pasamos nuestro tiempo libre.

No hay duda de que su desarrollo y su democratización ha cambiado el mundo, pero Internet no siempre ha sido esa plataforma abierta y llena de posibilidades que todos conocemos. En este artículo vamos a echar la vista atrás para compartir con vosotros cinco curiosidades sobre la red de redes que probablemente no conozcas.

La tecnología que está detrás de la Internet de hoy comenzó a gestarse en los años sesenta en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El primer mensaje que se transmitió fue “LOG”. ¿Por qué? Pues porque el usuario que estaba escribiéndolo quería poner “LOGIN” pero la red se bloqueó al no estar preparada para soportar la carga de datos que esto representaba. Eran otros tiempos… En sus inicios Internet tenía una única página. Esta era su URL: “http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html”. En ella había información sobre el proyecto “WorldWideWeb”. La página original nunca se guardó, pero en la imagen del final os dejamos una reproducción que os permitirá haceros una idea de cómo era. Los emoticonos se han convertido también en un elemento básico de nuestra comunicación. Los usamos a diario, y desde luego han marcado un importante punto de inflexión, ¿pero de dónde vienen? La creación del primer emoticono se atribuye comúnmente a Kevin Mackenzie, quien en 1979 utilizó “-)” para simbolizar una cara sonriendo. Tres años después Scott Fahlman propuso utilizar “:-)”, un modelo que acabó convirtiéndose en el “estándar” de los emoticonos. De los cientos de miles de millones de correos electrónicos que se envían al año a través de Internet se estima que entre un 85% y un 90% son correos basura (“Spam”). El primero correo electrónico no deseado se envío en 1978, y la responsable fue DEC, quien creyó que era buena idea enviar un correo electrónico publicitario a los más de 600 usuarios y administradores de ARPANET, precursora de Internet. El primer banner llegó a Internet en 1994. Formaba parte de la campaña “You Will” (“Lo harás”) de AT&T, y mostraba un diseño multicolor que animaba al usuario a hacr click en él. Fue el inicio de una época que todavía hoy se mantiene, la publicidad a través de banners como medio de sostenibilida de webs que ofrecen contenidos gratuitos.