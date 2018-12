Samsung se promociona por error desde un iPhone

A todos se nos ha colado alguna vez algún vergonzoso error a la hora de escribir correos o mensajes, firmando correos como “Un salido“, o, sin duda mi favorito… “Luego te lo paso por escroto“. Sin embargo no todo se queda en errores humanos, y es que a veces la tecnología también nos puede jugar una mala pasada, como le ha pasado a Samsung.

Y es que ayer mismo, la cuenta oficial de Samsung Mobile de Nigeria, subió un pequeño vídeo promocionado a través de su cuenta de Twitter que, si bien a primera vista todo parecía un espacio publicitario normal, no pudo esquivar al youtuber Marques Brownlee.

En esta publicación podemos ver como la compañía nos alienta a disfrutar “de esta impactante experiencia cinematográfica en la pantalla infinita Super AMOLED del Galaxy Note 9“, eso sí, mientras sus empleados disfrutan y utilizan un iPhone para publicarlo.

Might as well add "Twitter police" to my bio at this point 🤦‍♂️ pic.twitter.com/DRlrXl7bak

— Marques Brownlee (@MKBHD) December 2, 2018