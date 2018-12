El iPhone XR ya tiene una funda oficial de Apple en acabado transparente. Como podéis ver en la imagen se trata de una funda estándar de silicona transparente, un tipo de funda que, personalmente, me parece de lo mejor para proteger este tipo de dispositivos, ya que no oculta por completo el diseño del terminal y tampoco afecta en gran medida a la ergonomía. Soy consecuente con mis palabras, ya que tengo un iPhone 8 Plus desde hace más de un año y utilizo una funda de ese tipo.

Esa funda oficial de Apple no tiene nada especial frente a una funda genérica, la única diferencia es que éste modelo se comercializa a través de la web oficial de la compañía de Cupertino. Tanto el material de fabricación como el diseño es el mismo que encontraríamos en otras fundas de silicona transparente que se venden con precios que arrancan en un simple dólar. Sí, una funda que en su versión genérica cuesta un dólar sube hasta los 39 dólares en su versión oficial. Si miramos en la tienda de Apple España el precio es aún mayor: 45 euros.

Así describe Apple esta sencilla funda de silicona transparente:

“Esta compacta funda es fácil de sujetar y protege tu iPhone XR dando todo el protagonismo a su diseño. Además tiene un acabado resistente a los arañazos, tanto en el exterior como en el interior. Y si quieres cargar tu iPhone sin cables, ponlo directamente sobre el cargador Qi. Con funda y todo”.

Demasiada pomposidad para describir a una simple funda transparente que podríamos comprar por un dólar, o un par de euros en España. Sé que puede que esas fundas tan baratas generen desconfianza, pero es que incluso con una simple búsqueda en Amazon encontramos modelos que ofrecen una calidad de primer nivel y un alto grado de protección por apenas 7,99 euros, lo que hace que la funda oficial de Apple para el iPhone XR pierda todo su sentido debido al alto precio que tiene.

Como sabrán muchos de nuestros lectores los accesorios oficiales para productos Apple comprados directamente a través de la tienda del gigante de Cupertino suelen tener precios mucho mayores que los genéricos que podemos conseguir a través de empresas como Amazon, y al final la calidad y la fiabilidad que presentan suelen ser idéntica, siempre que evitemos los modelos de bajo coste y dudosa procedencia. Y sí, las fundas no son una excepción.