PlayStation Classic: hackean la mini para añadir juegos

No ha pasado ni una semana desde que se estrenase la nueva consola mini de Sony, la PlayStation Classic, y tras haber visto ya todos sus componentes tras ser despiezada, ahora le ha tocado al software. Así pues, varios usuarios han logrado hackear esta consola, con el objetivo de añadir algunos de los títulos que sin duda hemos echado de menos.

Entre ellos destacan nvsofts, propietario de la imagen de cabecera en la que ejecuta el clásico shooter Doom en la PlayStation Classic, haciendo uso del protocolo gráfico Wayland; o Yifan Lu, uno de los mayores aportadores a la comunidad de PlayStation Vita.

Además, este segundo hacker no se contentó con retransmitir a través Twitch cómo jugaba a Crash Bandicoot, juego que no figura entre los 20 juegos preinstalados, si no que también puso en duda el protocolo de seguridad y encriptación del código de Sony.

El mismo Yifan Lu publicaba en su twitter una conversación a través de Discord en la que otro hacker, madmonkey, había descubierto que las claves para acceder a los archivos para actualizar el software de la consola, se firmaron con una clave incluida por error en el mismo dispositivo, y quedando a disposición de cualquier usuario de la PlayStation Classic.

Sin embargo, añadir juegos a nuestra consola no será tan fácil, ya que por el momento sólo sabemos que es posible, pero no se ha publicado ningún software que nos permita acceder a la PlayStation Classic. No obstante, se trata de una cuestión de tiempo que se publiquen estas herramientas que nos ayuden a hackear la consola mini, y poder tener nuestro catálogo perfecto de juegos.

PlayStation Classic ya contaba con más de 20 juegos

Adelantándose a estos hackeos, parece ser que Sony ya tenía en mente ampliar el catálogo de juegos de la PlayStation Classic en el futuro, habiéndose descubierto que la consola mini no cuenta sólo con los 20 títulos actualmente disponibles, sino que esconde otros 36 juegos ocultos en su código fuente, bloqueados por la compañía.

Chocobo’s Mysterious Dungeon

Colin McRae Rally

Crash Bandicoot

Crash Bandicoot 2

Toy Story 2

Driver

Ehrgeiz

Fighting Force

Gran Turismo

GTA 2

Harry Potter y la Piedra Filosofal

Kagero

Klonoa

Kula World

Legacy of Kain Soul Reaver

Medal of Honor

MediEvil

Mega Man Legends

Mr. Driller G

Paca Paca Passion

PaRappa the Rapper

Parasite Eve

RayStorm

Ridge Racer

Silent Hill

Spec Ops Stealth Patrol

Street Fighter Alpha 3

Street Fighter EX Plus Alpha

Suikoden

Tomb Raider

Tomb Raider 2

Tombi

Tony Hawk’s Pro Skater 2

Vagrant Story

Wild Arms 2

Xevious 3D/G+

Entre todos los nombres de este listado, sin duda destacan alguno títulos como Driver, Gran Turismo, Medievil, Mega Man o Tomb Raider, sin duda muchos de los títulos más esperados y demandados entre los usuarios; y otros nombres como Crash Bandicoot, que los propios hackers añadieron por duplicado para poder jugarlo sin esperas.

Sin embargo, todavía se echan de menos otros títulos como el también hackeado Doom, u otro gran clásico como Spyro que, corriendo peor suerte que Crash, seguramente se haya quedado fuera debido al reciente lanzamiento de su trilogía remasterizada.

Todavía se desconocen los planes de Sony con respecto al desbloqueo de estos juegos, pero una vez descubierta y hecha pública su existencia, y ante la facilidad de hackear la consola, no sería de extrañar que la compañía japonesa nos diese alguna noticia en un futuro cercano.