WhatsApp limitará los reenvíos de sus mensajes

Si ya de por sí estamos expuestos a la gran retahíla de mensajes en cadena, fotos virales, e incluso fake news a través de WhatsApp, ahora que se acerca la navidad y el fin de año, no es nada raro que lleguemos a acumular más de 10 veces los mismos mensajes. Pero parece que todo esto está próximo a llegar a su fin.

Ya en el pasado mes de julio la compañía añadió un pequeño indicativo que identificaba cuándo un mensaje había sido reenviado, e incluso se realizó una primera limitación del número máximo de reenvíos de un mensaje hasta los 20 contactos o grupos.

A partir de ahora nos igualaremos a la limitación de la India, reduciéndose así el número máximo hasta los 5 reenvíos por mensaje, con el objetivo de acabar con el spam masivo.

Sin embargo, no se trata de una medida infalible, y ya se han encontrado varios métodos para poder evitarla. Y es que este tope de reenvíos se limita a sólo a la selección simultánea de contactos, lo que no nos impide volver al mensaje y reenviarlo de nuevo eligiendo otros cinco contactos.

Y es que tampoco evita la difusión de un mensaje en sí, por lo que también podremos recurrir a la opción de ir copiando y pegando manualmente en los distintos chats.

No obstante, a pesar de que no evita por competo el reenvio masivo, si que lo hace bastante más complicado, afectando más a las empresas que realizan campañas publicitarias consentidas a través de WhatsApp, que a los propios mensajes de spam. Y es que la única pega real es que tendremos que estar pendientes de qué 5 destinatarios elegimos cada vez, y procurar no repetirlos, algo no tan difícil de programar.

De momento las acciones de WhatsApp se quedan en esta limitación de la opción de reenvío, pero todavía cabe la posibilidad de que en un futuro, se reduzca también la posibilidad de copiar y pegar repetidamente un mismo contenido de mensaje.