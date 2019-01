Nuevo vídeo de RAGE 2: el yermo muestra su mejor cara

Su lanzamiento no se producirá hasta el 14 de mayo de 2019, pero para amenizar la espera tenemos un nuevo vídeo de RAGE 2 que nos ha dejado una buena dosis de escenas de juego real.

Este nuevo vídeo de RAGE 2 nos permite ver cómo va tomando forma el proyecto que están desarrollando en común los chicos de id Software, creadores de franquicias tan queridas como DOOM y Quake, y Avalanche Studios, conocidos sobre todo por la franquicia Just Cause.

A nivel técnico una de las sorpresas más importantes que nos hemos llevado ha sido la confirmación de que RAGE 2 no utilizará el motor id Tech 7, que será el pilar central de DOOM Eternal, sino el Apex Engine de Avalanche Studios. Esta decisión puede sonar un tanto extraña pero tiene sentido.

El id Tech 7 es un motor gráfico pensado para mundos poco abiertos y con una marcada tendencia al desarrollo lineal, una limitación que no encaja con el enfoque que id Software quería dar al desarrollo de RAGE 2. Este juego pondrá a nuestra disposición un mundo dinámico y abierto que podremos explorar con total libertad, como ocurría por ejemplo con juegos como Mad Max y el recién estrenado Just Cause 4, una meta que no era viable con el id Tech 7.

En el vídeo podemos ver que en líneas generales RAGE 2 muestra un acabado gráfico bastante bueno, aunque se aprecian algunas carencias importantes, sobre todo en lo que respecta a la calidad de algunas texturas, un síntoma inequívoco de que estamos ante un juego multiplataforma que debe hacer recortes para funcionar de forma óptima en la generación actual de consolas.

Antes de terminar os recordamos los que serán, casi con toda seguridad, los requisitos de RAGE 2 para PC.

Requisitos mínimos

Windows 7 de 64 bits.

CPU Pentium G4560 o FX 4300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 660 con 2 GB o Radeon HD 7850 con 2 GB.

55 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados