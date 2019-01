Seagate FireCuda 510 y BarraCuda 510, altísimo rendimiento en SSD

CES 2019. FireCuda 510 y BarraCuda 510 son las dos nuevas soluciones de almacenamiento basadas en estado sólido que Seagate está exhibiendo en Las Vegas.

Los gigantes de los discos duros no escapan a la popularidad de las SSDs. De las decenas de PCs que hemos visto esta semana en la feria tecnológica, no hemos encontrado ni uno solo que no utilice unidades de estado sólido. Algunos también emplean discos duros, pero siempre como unidades secundarias.

FireCuda 510 será el buque insignia de Seagate. En factor de forma M.2-2280 y con una interfaz PCI-Express 3.0 x4, la unidad ofrece velocidades de transferencia secuenciales estelares de 3.450 / 3.200 Mbytes por segundo en modos lectura / escritura.

No se queda corto en rendimiento aleatorio y los 620.000 / 620.000 IOPS superan (sobre el papel) a las mejores unidades del segmento como la WD Black NVME o la Samsung 970 Pro. Se ofrecerá con 5 años de garantía cuando llegue al mercado en marzo con capacidades de almacenamiento de hasta 2 Tbytes. No se ha facilitado precio.

La segunda SSD de Seagate es la BarraCuda 510. Rebaja ligeramente las prestaciones de la anterior y está destinada a competir con modelos como el Samsung 970 EVO. Aún así, será una solución muy interesante si el precio es adecuado porque hablamos de una M.2-2280 con interfaz PCI-Express 3.0 x4, que alcanza transferencia de datos de 3.400 / 3.100 Mbytes por segundo en modos lectura / escritura. También ofrecerá 5 años de garantía.

FireCuda 510 y BarraCuda 510 (y los modelos de WD señalados) confirman que los gigantes de los discos duros se están poniendo muy serios para competir en el segmento del almacenamiento sólido de consumo.