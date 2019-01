Windows Lite volverá al menú de inicio de Windows 7 ¿Adiós a los ‘lives tiles’ en Windows 10?

Windows Lite es la nueva variante de Windows 10 en la que está trabajando Microsoft. Basado en el núcleo Core OS, será básico y ligero y una versión evolucionada del Modo S y Windows RT para competir con sistemas como Chrome OS.

Aunque la experiencia general con Windows Lite será muy similar a la del Windows 10 estándar, excluyendo el soporte para aplicaciones Win32 que o no estarán soportadas o se ejecutarán bajo emulación como si fueran apps UWP ‘universales’, Microsoft está preparando cambios importantes en algunos apartados que ha localizado en el código Windows Central.

El cambio más noticiable sería la adopción de un menú de inicio muy parecido en concepto al de Windows 7. Un menú de inicio estático que eliminaría los ‘lives tiles’ y apostaría solo por iconos como vemos en iOS, Android o Chrome OS.

Ya sabes nuestra opinión: la vuelta atrás sería un adelanto. Los ‘lives tiles’ no han terminado de entusiasmar a los que trabajamos mayormente en un escritorio con teclado y ratón, sin usar pantallas táctiles. Personalmente los tengo completamente eliminados del PC.

Windows Lite y el problema de Windows 10

El problema viene de lejos y es conocido. Inicialmente introducidos en Windows Phone 7, los mosaicos en vivo fueron diseñados para móviles inteligentes, con la idea de mantenerlos permanentemente actualizados ofreciendo información “de un vistazo” como textos recientes, fotos, comentarios, tweets y otros.

Estos mosaicos, con el menú de inicio que los aloja, llegaron al escritorio en Windows 8 montando una polémica que habíamos adelantado los que probamos las versiones de desarrollo. Pensando en la era de la movilidad, Microsoft había forzado una interfaz táctil en una plataforma de escritorio donde se usan principalmente otros periféricos de entrada, ratones y teclados.

El resultado fue nefasto y las críticas furibundas. Microsoft dio marcha atrás en Windows 8.1 y aún más en Windows 10. Marcha atrás en lo que pudo porque la base estaba hecha de muchos años antes. Simplemente habían diseñado un sistema para una plataforma (móviles) en la que hoy Microsoft ni siquiera tiene presencia con sistema propio

Como otros componentes, véase una doble interfaz innecesaria con Modern UI o unas apps que casi nadie utiliza, Windows 10 arrastra todo lo anterior. La retirada de los ‘lives tiles’ sería todo un acierto. Al menos pensando en la versión que usamos en el escritorio con equipos sin pantalla táctil.

Desarrollar un sistema operativo único, que sin perder la vista en movilidad y pantallas táctiles, no obligue a usar en el escritorio componentes que no necesitamos, es el gran reto de Microsoft. Si me preguntas a mí, me bastaría un Windows 7 con el soporte de Windows 10 y características como DX12, manejo de redes, Edge, VR, etc.