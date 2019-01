PlayStation Now, el servicio de streaming llega a España

Tras haber sido anunciado y puesto en marcha hace unos meses en Estados Unidos, Sony acaba de anunciar que su servicio de streaming, PlayStation Now, llegará a España a principios de febrero, eso sí, a modo de prueba, y que si todo va según lo previsto, se lanzará de forma oficial en marzo para el resto de jugadores.

Así pues, cualquier usuario con un ID de PlayStation Network podrá apuntarse para participar en la beta a través de este enlace. No obstante, la participación en la beta estará limitada mediante una selección por parte de Sony, quien informará a los seleccionados vía email; y estará sujeta a distintos acuerdos de confidencialidad y limitada para mayores de 18 años.

¿Cómo funciona PlayStation Now (PS Now)?

El servicio de suscripción permitirá jugar vía streaming en la nube a cualquiera de los más de 600 títulos disponibles, que incluyen tanto juegos de sus anteriores consolas PS2 y PS3 (sin haberse anunciado si se añadirán en un futuro juegos de la primera consola) como algunos títulos más recientes de PS4.

Además, Sony afirma que podremos disfrutar de las ventajas de PlayStation Now incluso desde un PC con Windows (no sólo a través de su software de uso remoto), el cual parece que llegará con retraso respeto al lanzamiento del servicio en febrero.

Aunque todavía no se han aclarado los detalles del funcionamiento de PlayStation Now en España, sí que se recomienda que la PS4 cuente con una conexión a Internet por cable, y que dispongamos de velocidades mínimas o superiores a los 50MB simétircos.

Sin embargo, PlayStation Now se presenta como un servicio paralelo y separado de PlayStation Plus, por lo que si sólo nos suscribimos al primero, no contaremos con el acceso a las funciones online de la consola.

Por el momento se desconocen más detalles acerca del precio con el que llegará el servicio a España, pero lo más probable es que llegue adaptado (si no incluso a la par) sobre el precio actual en EE.UU., con una suscripción mensual de 19,99 dólares, y otra trimestral a 45,99 dólares. También cabe esperar que podamos encontrar algún tipo de oferta conjunta con ambos servicios.

¿Qué es mejor, jugar en local, o en streaming?

Esta es la cuestión que está atormentando actualmente tanto a jugadores como a las desarrolladoras, las cuales parecen tener algo más clara la tendencia de evolución a este tipo de juegos en remoto.

Si bien la capacidad de dejar de depender de la potencia de nuestros equipos para poder jugar a cualquier título es realmente tentadora, esto queda ligado a que los jugadores renunciemos a ciertos elementos muy arraigados como el coleccionismo, algo que aunque ya comenzó con el lanzamiento de los juegos digitales, se ve afectado en una mayor medida.

Y es que ya no seremos dueños de ningún juego, por lo que, si por alguna razón estos son eliminados de la plataforma, perderíamos el acceso a ellos para siempre.

Esta cuestión sin embargo parece haber sido escuchada en parte por Sony, quienes activaron la opción de poder descargar los juegos de PlayStation Now para evitar estos problemas, a diferencia de otros servicios como EA Access o Xbox Game Pass, centrados en exclusiva en el streaming.