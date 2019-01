Nuestros lectores hablan: ¿cuál fue vuestra primera tablet?

Si queremos hablar de la primera tablet tenemos que remontarnos a 1968, año en el que Alan Kay sorprendió con un diseño conceptual que podemos considerar como el “abuelo” común de todas las tabletas electrónicas, el Dynabook.

Fue un proyecto muy interesante que, como podemos ver en la imagen de portada, unía el concepto de tablet con algunos elementos más propios de un portátil, como el teclado físico, aunque lamentablemente no llegó a materializarse, es decir, no salió de su etapa de diseño conceptual.

En sentido estricto el primer dispositivo producido que encaja en el concepto de tableta electrónica fue el Linus Write-Top, un equipo muy limitado que permitía escribir directamente sobre su pantalla utilizando un lápiz óptico. El GridPad llegó en 1989 y subió el listón de forma significativa, ya que contaba con el sistema MS-DOS, y hasta Apple empezó a hacer sus pinitos en 1993 con el Newton MessagePad.

La historia de las tabletas electrónicas es muy rica y tiene como vemos un recorrido de varias décadas, aunque es cierto que su popularización se produjo en en 2010. El iPad de Apple fue el modelo que dio el impulso definitivo a este tipo de productos en el mercado de consumo general, y desató una “fiebre tablet” que duró varios años, y que poco a poco se fue estabilizando a la baja. Esto redujo la competencia y llevó a muchos fabricantes de segundo nivel a tener que abandonar el mercado.

Hoy la tableta electrónica se mantiene como un producto muy popular, aunque es cierto que el aumento de tamaño de los smartphones ha canibalizado los modelos de menor formato y ha acabado afectando a sus ventas a nivel global. La mayoría de los fabricantes ha sabido adaptarse a esta particular transición, desarrollando nuevos productos con elementos diferenciadores.

Samsung y Apple son dos de los mejores ejemplos, ya que han dado forma a equipos muy interesantes que están orientados al sector profesional y al mercado educativo, como el iPad Pro 2018 y el iPad de 9,7″, o el Galaxy Tab S4.

Bien, ¿y cuál fue tu primera tablet? En mi caso nunca he comprado una tablet para uso personal, así que se puede decir que nunca he tenido una, pero sí que he regalado alguna, y la primera tablet que regalé fue un iPad Mini 2. Todavía funciona a la perfección, y con iOS 12 ha tenido una segunda vida. Ahora os toca a vosotros.