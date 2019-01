No hay duda de que WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger son tres de las aplicaciones de mensajería instantánea más conocidas y más utilizadas del mundo. A pesar de sus particularidades y diferencias tienen un nexo común a nivel funcional, y también un mismo dueño, Facebook.

Con esto en mente no nos sorprenden las últimas informaciones que apuntan a un nuevo plan maestro por parte del cuestionado, y criticado a partes iguales, Marck Zuckerberg: unificar WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger bajo una única plataforma.

En efecto, esto quiere decir que esas tres aplicaciones tendrán una base común, pero no debemos caer en una interpretación errónea. A simple vista es fácil pensar que esto podría conllevar la desaparición de las aplicaciones dedicadas de cada una de ellas, pero no es así, no habrá cambios en este sentido.

Sin embargo, sí que habrá cambios importantes en el funcionamiento de esas tres aplicaciones. En primer lugar la unificación bajo una única plataforma conllevará la presencia de cifrado de extremo a extremo en las comunicaciones que se realicen en cualquiera de ellas. No importa si envías un mensaje a través de WhatsApp, Instagram o Facebook Messenger, éste estará cifrado y tus comunicaciones serán totalmente privadas.

Suena bien, ¿verdad? Ya sé lo que estáis pensando, que dónde está la trampa. Simple, en que podríamos enviar un mensaje desde WhatsApp a un usuario que no tenga dicha aplicación, pero que sí que tenga una cuenta en Instragram o Facebook Messenger y viceversa, es decir, que a través de una de esas tres aplicaciones podríamos llevar a cabo una comunicación global con todas las demás.

Es importante tener en cuenta que todavía no hay nada definitivo y que esta información se basa en una filtración proporcionada por el The New York Times, así que cabe la posibilidad de que Mark Zuckerberg decida dar marcha atrás o modificar algunos aspectos. Con todo la idea tiene mucho sentido, ya que permite unificar su ecosistema de aplicaciones mantener más “controlado” al usuario.