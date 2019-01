Redmi Go, primer smartphone de Xiaomi con Android Go

Redmi Go es un nuevo móvil inteligente de Xiaomi, que destaca por ser el primero de la firma china bajo el programa especial de Google, Android Go.

El programa “Go” de Google sigue ampliándose. Como sabes, está dedicado a la creación de los smartphones más básicos y económicos de la plataforma Android con precio por debajo de la barrera de los 100 dólares. Google los apoya con una variante ligera del sistema operativo, soporte y actualizaciones de seguridad garantizadas y una tienda oficial Google Play Go, que ofrece apps livianas principalmente las propias de Google: Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Chrome o Files Go.

El Redmi Go se unirá a modelos como el Nokia 1, el Alcatel 1X o el Tempo Go de ZTE y como ellos, está destinado a la gama de entrada o como segundo terminal. Su hardware es muy básico:

Especificaciones Xiaomi Redmi Go

Pantalla : LCD de 5 pulgadas

: LCD de 5 pulgadas Resolución : 1.280 x 720 píxeles

: 1.280 x 720 píxeles Chipset : Qualcomm Snapdragon 425

: Qualcomm Snapdragon 425 CPU : ARM Cortex A53 con cuatro núcleos a 1,4 GHz

: ARM Cortex A53 con cuatro núcleos a 1,4 GHz GPU : Adreno 308

: Adreno 308 RAM : 1 GB

: 1 GB Almacenamiento : 8 GB ampliables con tarjetas micro SD

: 8 GB ampliables con tarjetas micro SD Cámaras : Trasera de 8 megapíxeles (1.12um , f/2.0, HDR y flash LED) y frontal de 5 MP

: Trasera de 8 megapíxeles (1.12um , f/2.0, HDR y flash LED) y frontal de 5 MP Conectividad : Wi-Fi n, Bluetooth 4.1, micro USB – USB 2.0, 4G-LTE con Dual SIM

: Wi-Fi n, Bluetooth 4.1, micro USB – USB 2.0, 4G-LTE con Dual SIM Batería : 3.000 mAh

: 3.000 mAh Dimensiones : 140,4 x 70,1 x 8,35 mm

: 140,4 x 70,1 x 8,35 mm Peso: 137 gramos

Xiaomi Redmi Go estará disponible en acabados de color negro o azul, con sistema operativo Android Go basado en la versión 8.1 Oreo. Su precio es tan económico como podíamos esperar y no superará los 70 dólares. Se estrenará en Asia y no se conoce cuando llegará a los mercados internacionales, pero es interesante por ser el primer Xiaomi bajo Android Go y el más económico del todo el catálogo de la firma china.