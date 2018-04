Nokia 1 llega a España, con Android Go y un precio que todos pueden pagar

Nokia 1 es uno de los nuevos terminales que HMD anunció en Barcelona con el objetivo de seguir recuperando la marca finlandesa. Y es interesante porque se trata de uno de los primeros móviles inteligentes disponibles en España bajo el programa Android Go creado desde la versión general del sistema operativo, versión 8.0 “Oreo”.

El programa “Go” de Google sigue creciendo y el Nokia 1 es uno de los más atractivos, junto a otros como el Alcatel 1X o el Tempo Go de ZTE. Es una variante ligera del sistema operativo móvil de Google optimizada para trabajar sobre smartphones de gama de entrada a la plataforma, con hardware que contempla 1 Gbyte de memoria RAM e incluso menos, y ventajas en software como las actualizaciones desde la misma Google.

El Nokia 1 es de estos smartphones básicos y económicos ideales para gama de entrada o como segundo terminal como verás en su cuadro de características:

Especificaciones Nokia 1

Pantalla : LCD de 4,5 pulgadas

: LCD de 4,5 pulgadas Resolución : 854 x 480 píxeles

: 854 x 480 píxeles Chipset : MediaTem T6737M de cuádruple núcleo a 1,1 / 1,3 GHz

: MediaTem T6737M de cuádruple núcleo a 1,1 / 1,3 GHz GPU : ARM Mali-T720

: ARM Mali-T720 RAM : 1 GB

: 1 GB Almacenamiento : 8 GB ampliables con tarjetas micro SD

: 8 GB ampliables con tarjetas micro SD Conectividad : Wi-Fi n, Bluetooh, jack 3,5 mm, micro USB, 4G-LTE

: Wi-Fi n, Bluetooh, jack 3,5 mm, micro USB, 4G-LTE Cámaras : Trasera de 5 megapíxeles y frontal de 2 MP

: Trasera de 5 megapíxeles y frontal de 2 MP Batería: 2.150 mAh extraíble

Preinstala el sistema Android Oreo Go Edition y dispone de acceso a la tienda Google Play Go especializada en apps livianas optimizadas para este hardware básico, comenzando por las propias de Google: Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Chrome y Files Go, la nueva versión del administrador de archivos.

Nokia 1 se comercializa en dos acabados de color, rojo o azul, se puede personalizar con carcasas intercambiables y está disponible en el canal español por 89 euros. No es para todos, pero su precio y el Android Go tienen el suficiente atractivo para una parte de usuarios.