Corea del Sur obligará a desinstalar bloatware de smartphones

El bloatware de smartphones es una lacra de la industria del móvil. Fabricantes y operadoras siguen empeñados en preinstalar una gran cantidad de “software basura” en sus nuevos terminales y es la hora que los reguladores protejan a los consumidores.

Por ahí va la nueva normativa del Ministerio de Ciencia, TIC y Planificación de Corea del Sur con unas pautas que requerirán que la industria permita a los usuarios de teléfonos inteligentes la opción de eliminar aplicaciones precargadas innecesarias, que “ofrezca a los usuarios más almacenamiento de datos y mejora de la vida útil de la batería”, señalan.

“La medida apunta a rectificar una práctica anormal que causa inconvenientes a los usuarios de teléfonos inteligentes y causa una competencia desleal entre los actores de la industria”, señalan desde el ministerio en un comunicado.

Bajo las nuevas pautas, de obligado cumplimiento a partir de abril de 2019, fabricantes y empresas de telecomunicaciones tendrán que permitir opciones para eliminar de manera sencilla la mayoría de sus aplicaciones preinstaladas a excepción de elementos necesarios relacionados con la conectividad Wi-Fi, la comunicación de campo cercano (NFC), el centro de servicio al cliente y la tienda de aplicaciones.

SK Telecom Co., el primer operador del país instala 25 aplicaciones predeterminadas en los terminales que vende. LG Uplus Corp. y KT Corp, preinstalan 18 y 16 apps respectivamente. Samsung Electronics Co. y LG Electronics Inc. también se verán obligados a reducir más de la mitad de sus casi 40 aplicaciones preinstaladas. El ministerio dijo que estaba en conversaciones con Google Inc. para que también aplicase las nuevas directrices en sus aplicaciones.

Bloatware de smartphones: igual que en PCs o peor

El número de aplicaciones y servicios preinstalados que citan en Corea confirma que el software basura es una auténtica epidemia porque se repite en cualquier mercado y es igual de grave que el que se practica en ordenadores personales con un Windows 10 que es la ‘estrella’ de cómo no debería lanzarse un sistema operativo.

Aplicaciones no deseadas que con mínimas excepciones no valen absolutamente para nada, redundantes con las que ofrece el sistema operativo, aplicaciones comerciales trial a prueba y otras de similar calado, que ocupan memoria y espacio en el equipo, afectan a su rendimiento, en otros casos a su funcionamiento y estabilidad y hasta comprometen la seguridad como en el caso del Superfish de Lenovo. En smartphones, además, se acompaña de una capa adicional a modo de interfaz de usuario no siempre demasiado conseguida, que penaliza el rendimiento del sistema.

Ya conoces nuestra opinión. En todos los casos, sea Microsoft u OEMs en PCs o fabricantes de Android, Google u operadoras, deberían limitar al máximo el bloatware, ofreciendo todos los paquetes adicionales de aplicaciones y juegos como descarga e instalación opcional de forma transparente para el usuario que decida instalarlo.