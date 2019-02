“Llegar el primero lo es todo.” Esta frase se la atribuyen a Divya Narendra en la película de “La Red Social”. Facebook fue polémico desde su nacimiento y Mark Zuckerberg está más que acostumbrado a sortear baches y escollos. El gran problema es que ahora, sus problemas nos afectan a nosotros. Al principio de la historia solo se trataba sobre quien había inventado Facebook ahora sobre que derecho tienen ellos sobre nuestros datos.

Hace 15 años estos problemas no existían porque no existía Facebook, existían intentos y aproximaciones, pero solo a Zuckerberg se le ocurrió contener todo Harvard en Internet, una idea que después explotó al mundo entero.

Si hiciéramos recuento los 15 momentos estelares, para bien o para mal, serían estos:

Los hermanos Winklevoss y Divya Narendra contra Zuckerberg

A los siete meses de ponerse en marcha, TheFacebook.com, que así es como se llamaba al principio, fue demandada por ConnectU, una startup fundada en Harvard por los estudiantes Cameron y Tyler Winklevoss y Divya Narenda. Según ellos Mark Zuckerberg les robó su idea y rompió un contrato verbal al que llevaron en Harvard para que fuera Zuckerberg el que creara una red llamada HarvardConnection.

La historia del nacimiento de Facebook es interesante y se cuenta en la película de “La Red Social”. Zurckerberg se encuentra en problemas tras crear una especie de “Hot or Not”, llamado FaceMash, el problema vino cuando la gente subía fotos de otras personas sin su consentimiento. Este lío llama la atención de los creadores de HarvardConnection, que piden a Zuckerberg ayuda con la creación de su web. Lo que ellos no sabía, y que se reveló más tarde en los tribunales, es que mientras trabajaba para ellos, estaba creando su propio proyecto, TheFacebook.

Finalmente la batalla terminó a favor de Zuckerberg y su red social y ya daba pistas sobre como sería la vida de Facebook, siempre rápidos, siempre alerta, siempre en problemas.

El NewsFeed

Al principio solo se compartía en Facebook aquello que los usuarios, pero en 2007 Facebook presentó el primer NewsFeed que supuso su segunda gran polémica. El NewsFeed mostraba todo aquello que hiciéramos en la red social a todos nuestros contactos. Enseñaba todas las fotos a la que le habíamos dado a me gusta, los amigos que habíamos hecho, cada página nueva que seguíamos… la gente montó en cólera, el seguimiento que podían hacer de una persona no solo era intenso si que era muy fácil saberlo todo. Esta fue la primera vez que Mark Zuckerberg tuvo que pedir perdón y recular.

La publicidad llega a Facebook

El 2007 fue un año clave en la historia de Facebook ya que también fue cuando empezó a vender todo lo que sabía de nosotros con la excusa de hacernos llegar información de anunciantes que fuera relevante para nosotros y aquí aprendimos aquello de que si algo es gratis es porque lo pagas con tus datos.

El mismo año lanzó un producto llamado Beacon con el cual las empresas compartían información con Facebook sobre aquello que compraban los usuarios de la red sociale en sus tiendas y después Facebook compartía esta información con los amigos de cada persona. Una idea loca por la que, otra vez, Mark tuvo que pedir perdón. “No estoy orgulloso con como hemos llevado esta situación y creo que lo podríamos haber hecho mejor“, una especie de “lo siento mucho no volverá a pasar“, con el que Zuckerberg se disculpó en un post y en 2009 desactivó esta opción. Spoiler: volvió a pasar.

Facebook contrata a Sheryl Sandberg

Facebook marcó otro hito en su historia cuando Zuckergerg contrató a la alta ejecutiva de Google para conseguir que la red social se convirtiera en algo que diera beneficios. Lo consiguió con creces y también ha sabido como manejar las tortuosas relaciones con Washington.

Llega Facebook Platform

Facebook no vende los datos de sus usuarios, pero los empezó a compartir con terceras personas en 2007 con la creación de Facebook Platform, una plataforma que permitía a los desarrolladores crear aplicaciones y juegos que se integraban en la red social. Un año después se lanzó Facebook Connect, que permitía loguearse en otros servicios de Internet con el usuario y contraseña de Facebook. Con el tiempo esta característica evolucionó a Graph API que se lanzó en 2010. Con ella los desarrolladores recolectaban datos de los usuarios de Facebook y de sus amigos, una característica que también se ha vuelto controvertida con el tiempo y que derivó en el famoso escándalo de Cambrigde Analytica.

Llega el botón de Me gusta

Después de hacer todo esto, Facebook lanzó el botón de Me gusta en 2009. Al introducir el botón de Me gusta Facebook creó un nuevo paradigma dentro de la comunicación online, no vale con compartir tus pensamientos, ahora tienen que gustar. De esta forma, cada publicación intentaba conseguir Me gustas que se convirtieron en algo decisivo para empresas, políticos y grandes personalidades. También crearon algo todavía más peligroso “la viralidad”, y dos nuevas profesiones: los community managers y los influencers.

La Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos empieza a investigar a Facebook

Tras investigarlo la FTC concluyó que Facebook estaba llevando a cabo políticas de privacidad engañosas y en 2011 Facebook se tuvo que comprometer a no tergiversar la configuración de su privacidad y seguridad y deberían de recibir consentimiento explícito por parte de los usuarios antes de llevar a cabo ningún cambio. Ocho años después la FTC sigue investigando a si Facebook ha cumplido su parte del trato, escándalos como el de Cambrigde Analytica demostró que Facebook seguía dando a los desarrrolladores acceso a los datos de los amigos de sus usuarios sin su consentimiento explícito, por lo que el organismo estudia si imponer una multa sin precedentes a la Red Social por violar el acuerdo. Esta sería la primeva vez que Facebook sufriera una sanción financiera significativa por infringir las normas de privacidad.

En este año también lanzaron Messenger, su servicio de mensajería.

Facebook compra Instagram.

Un momento clave en la historia de Facebook fue la compra de Instagram por 1.000 millones de dólares, se hizo con un gran competidor y además con el segmento más joven de la población. No solo compró Instagram, también lo mejoró y lo hizo más parecido a su principal competidor, Snapchat, de forma que lo posicionó por encima de él y ahora es una de las redes sociales con mayor crecimiento.

Ahora Instagram tiene más de 1.000 millones de usuarios y sus historias tienen 500 millones de usuarios activos. En 2018 los cofundadores de Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger, dejaron la empresa por objeciones contra la dirección.

Por ahora Instagram supone una pequeña parte de todos los ingresos de Facebook, pero son los que más crecimiento tiene, por lo que la aplicación de fotografía será crítica para el futuro de la plataforma y nos lleva a pensar los siguientes capítulos de la historia de Facebook los escribirá Instagram.

Facebook crea Internet.org

Internet.org es la plataforma de Facebook que tiene como objetivo llevar Internet a cualquier lugar del planeta. Para ello se aliaría con las compañías telefónicas y gracias a la creación de drones podría llevar Interner a los lugares más recónditos y a todas las personas, independientemente de que puedan pagarlo.

Facebook compra WhatsApp y Oculus

En WhatsApp Facebook se gastó 22.000 millones de dólares y ahora también controla el servicio de mensajería más utilizado en todo el mundo. El mismo año compró por 2.000 millones de dólares Oculus Rift, la empresa de realidad virtual.

Reacciones, mercadillos y donaciones

Durante mucho tiempo se ha reclamado a Facebook el botón de “No me gusta”, pero nunca nos han dado ese capricho. A cambio crearon las reacciones en 2016, de forma que podríamos manifestar nuestros sentimientos hacia cualquier publicación de forma más completa. Las reacciones van desde el Me encanta, hasta al Me enfurece.

Ese año también aparecieron los mercadillos dentro de la plataforma y las donaciones a causas benéficas.

Pero este año la polémica no evitó a Facebook ya que fue la primera vez que se oyó hablar con fuerza de las Fake News en Facebook y de como su algoritmo las posicionaba en primer lugar en todos los TimeLine.

Dos mil millones de usuarios, primeros escándalos por manipulación

El 2017 fue un capítulo agridulce de la historia de Facebook, por un lado consiguió uno de sus récords más importantes en número de usuarios, llegando por primera vez a los 2.000 millones de usuarios, pero por otro, algo tan grande es muy difícil de controlar.

Se detectaron entonces las primeras manipulaciones de información con la intención de desestabilizar a la opinión pública, que no solo afectaban a la Red Social si no que se extendían como un virus por todo Internet.

El escándalo de Cambridge Analytica

El momento más oscuro de la historia de Facebook fue cuando se destapó que la consultora Cambridge Analytica filtró información de 50 millones de usuarios de la red social. La compañía anunció que suspendía toda actividad con Cambridge Analytica después de descubrir que sus políticas de privacidad fueron violadas, lo que impediría a esta última empresa y su matriz, Strategic Communication Laboratories (SCL), comprar anuncios y administrar páginas pertenecientes a sus clientes.

Según el experto en datos que trabajaba para la consultora y que destapó el escándalo, “nos aprovechamos de Facebook para recopilar millones de perfiles de usuarios. Y desarrollamos modelos para aprovechar lo que sabíamos de ellos y dirigirnos a sus demonios interiores. Esa era la base sobre la que se sustentaba toda la empresa“.

Zuckerberg testifica en el congreso

Ante tales escándalos Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Facebook, se vio obligado a comparecer en el Congresos de los Estados Unidos y explicar los pasos que habían llevado a Facebook ante tal controvertida situación y que haría para solucionarlo. Algo que nunca antes se había visto en la historia y con lo que Facebook marcó un antes y un después.

Mark Zuckerberg declaró que era necesaria una ley que regulara este tipo de acciones en Internet, aunque no aclaró que tipo de ley, ni hasta que punto debía regularse. Quedó claro también que Mark Zuckerberg desconoce en su totalidad de donde saca Facebook la información de sus usuarios ni que hace con ella después. Pese a todo, tras su salida del congreso, las acciones de Facebook subieron un 0,78%.

Con estos 15 años queda claro que la película “La Red Social” necesita una segunda parte, incluso una tercera y una cuarta.