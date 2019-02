Puede no os haya pasado a todos, pero a una gran mayoría nos han metido en grupo de WhatsApp del que al minuto queríamos escapar y no sabíamos como hacerlo sin quedar mal.

Si te da igual el que dirán tan fácil es que te metan como salir, pero corres el riesgo de que te vuelvan a meter. Según WABetainfo, la última actualización de WhatsApp te permitirá especificar a que contactos permites que te agreguen a nuevos grupos y se hará mediante una invitación que podrás rechazar.

Dentro del apartado “grupos” en los ajustes de la aplicación, podrás elegir entre “todos”, “mis contactos” o “nadie”. En el caso de que elijas la primera opción, podrás ser añadido a cualquier grupo de WhatsApp sin recibir ninguna invitación, tal y como ocurre en la actualidad. Si escoges la segunda, podrás ser añadido solo por sus contactos y recibirás una invitación para unirse a un grupo determinado cuando le invite una persona que no esté en su agenda. La tercera opción es útil cuando el usuario prefiera dar siempre su consentimiento antes de ser añadido a una conversación colectiva. En este caso, nunca podrá recibir dos invitaciones del mismo grupo al mismo tiempo.

La invitación puede ser aceptada dentro de las primeras 72 horas después de recibirla. Si no, caducará y el usuario ya no podrá entrar al grupo hasta que reciba una nueva solicitud. Independientemente de cuál de las tres opciones se haya seleccionado, también será posible unirse a una conversación colectiva mediante un enlace, que no caducará. Los enlaces de grupo solo pueden compartirlos los administradores del grupo. Para hacerlo hay que pulsar en la información del grupo y después en “Compartir mediante enlace“.

WhatsApp ha tomado consciencia de esta problemática que en muchos casos roza los límites de la privacidad. Cuando te meten en uno de estos grupos “por sorpresa”, la mayoría de las veces es para compartir spam. “Comprendemos que no siempre quieras que te añadan a un grupo”, afirma la compañía en su página de preguntas y respuestas frecuentes. Por el momento, no es posible bloquear grupos. Pero sí se puede bloquear a administradores para evitar que te puedan añadir a los mismos.

En el caso de que no se tenga al administrador guardado en la agenda del teléfono, hay que abrir el grupo de WhatsApp y pulsar en el asunto del grupo, en la parte superior de la pantalla, y en el número de teléfono del administrador. Cuando aparezca una ventana emergente con diferentes opciones, hay que seleccionar “enviar mensaje”. Entonces se abrirá un chat nuevo con el administrador. Después, hay que tocar en el número de teléfono que aparece en la parte superior de la pantalla, hacer scroll y pulsar en “bloquear”. A partir de ese momento, ese contacto no le podrá añadir más a ningún grupo, llamarle a través de la app ni enviarle mensajes.

Por el momento esta opción solo está disponible para la versión beta de los usuarios de iOS, por lo que llegará primero al ecosistema de Apple y después a Android.