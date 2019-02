Tras la cancelación de Daredevil, Iron Fist y Luke Cage, llega el momento de decir adiós a “Jessica Jones” y “The Punisher”. Desde Netflix han confirmado con que abandonan las series. No habrá más temporadas de “The Punisher” y la tercera de “Jessica Jones”, que se estrena a lo largo del año, será la última del universo Marvel en Netflix.

Poco a poco las sospechas se van haciendo realidad. Aunque no hay confirmación por parte de ninguno de los implicados, parece obvio que todo tiene que ver con el inminente lanzamiento de Disney Plus, el nuevo servicio streaming de Disney, dueña de Marvel.

“‘The Punisher’ no volverá para una tercera temporada en Netflix. El showrunner Steve Lightfoot, el fantástico equipo, y un reparto excepcional incluyendo a la estrella Jon Bernthal, han entregado una serie aclamada y emocionante para los fans, y estamos orgullosos de mostrar su trabajo en Netflix durante los próximos años.” Explicaba un portavoz de Netflix al medio Deadline. “Además, al revisar nuestra programación de Marvel, hemos decidido que la próxima tercera temporada de Jessica Jones también será la última. Estamos agradecidos con la showrunner Melissa Rosenberg, con la estrella Krysten Ritter y con todo el elenco y el equipo, por tres temporadas increíbles de esta innovadora serie, que fue reconocida por los Premios Peabody entre muchos otros. Estamos agradecidos con Marvel por cinco años de nuestra fructífera colaboración y damos las gracias a los apasionados fans que han seguido estas series desde el principio.”

Por su parte, Jeph Loeb, director de Marvel Television, publicó la siguiente carta en el sitio web de Marvel:

“Nunca se había hecho antes.

Cuatro series de televisión separadas, cada una con diferentes showrunners, escritores, directores, elenco y un equipo súper talentosos, que se presentarán con meses de diferencia y luego…

…se reunirían en una única serie de eventos, todo en el corazón de la ciudad de Nueva York.

Los llamamos ‘The Defenders’.

Dijeron que no se podía hacer.

Pero Marvel reunió a equipos increíbles para escribir, producir, dirigir, editar y anotarse 13 temporadas y 148 episodios de una hora.

Tómense un momento, analicen lo que sucedió y miren la deslumbrante lista de actores, escritores, directores y músicos que nos brindaron lo mejor de su oficio.

Nos encantó cada minuto de ello.

Y lo hicimos todo por ustedes, los fanáticos, que nos animaron en todo el mundo e hicieron que todo el trabajo valiera la pena.

¡Así que gracias!

En nombre de todos en Marvel Television, no podríamos estar más orgullosos ni más agradecidos con nuestra audiencia.

Es posible que nuestro socio haya decidido que ya no quiere seguir contando las historias de estos grandes personajes… pero ustedes saben que Marvel es mejor que eso.

Como dijo una vez el padre de Matthew Murdock: “Un hombre se mide no en la forma en que lo tiran al suelo, sino la forma en que se levanta”.

Continuará…!”

La gran duda es ese “Continuará”, tal vez Netflix todavía se guarde un as en la manga, pero lo cierto es que la cancelación de las seis series, excepto The Defenders, apunta a que no volveremos a ver contenido propio de Netflix con los personajes de Marvel. Puede ser que Disney continúe con estas series en su plataforma pero por el momento no podrá utilizar a los personajes hasta 2020, que es cuando terminan los derechos de Netflix sobre ellos. Y si lo hace, no podrán utilizar a los mismos actores.

Que Netflix haya perdido los derechos sobre estos personajes no significa que no puedas ver ningún contenido sobre los superheroes de Marvel en su plataforma. Las series de Jessica Jones y The Punisher siguen disponibles, así como los del resto de los Defensores.