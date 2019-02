Sora Stream es la nueva plataforma española de juego en la nube por suscripción. Si Netflix y Spotify funcionan tan bien con los contenidos en streaming con una tarifa fija ¿Por qué no probar con los juegos?

Todavía no hay una plataforma tan conocida y efectiva como puedan ser Netflix o Spotify. Xbox tiene Xbox Game Pass y PlayStation, PlayStation Now, dos servicios por los que, pagando una mensualidad, puedes disfrutar de un amplio catálogo de juegos para jugar con su consola, claro.

Pero el objetivo de las plataformas de gaming en la nube, buscan que puedas jugar a los juegos de su catálogo sin necesidad de tener una consola concreta o, incluso, un ordenador. Con este objetivo nace Sora Stream, una plataforma de capital español que quiere cualquiera pueda jugar independientemente de si su hardware está anticuado o no.

“El futuro del juego es la nube, eliminar la barrera de entrada que supone depender de una consola o un PC a la última y así hacer más accesible el ocio interactivo, integrándolo en los dispositivos del hogar”, asegura Juan José Martín, CEO de Ludium Lab, empresa creadora de Sora Stream.

Para disfrutar de Sora Stream solo hay que entrar en su web y registrarse y descargar su aplicación para Windows o Android. En el futuro podrá jugarse directamente desde el navegador (sin descargas). No requiere de dispositivos adicionales, excepto para jugar en Smart TV, para lo que es necesario disponer de un Android TV-Box. Los juegos no se compran ni se descargan, sino que el pago de una suscripción, 9,99 euros al mes, da acceso ilimitado a todo el catálogo, que se lanza inicialmente con 50 juegos y que irá constantemente sumando novedades. Sora Stream admite multijugador local u online. Además, la plataforma incluye mecanismos de control parental.

Los juegos se ejecutan en los servidores de la compañía. Trabajan con servidores híbridos, lo que les permite hacer frente a picos inesperados de demanda. Su tecnología única les ha permitido superar los principales hándicaps del streaming en la nube, reduciendo el coste de los servidores, minimizando el lag y rebajando las exigencias de banda ancha.

Para los amantes de lo clásico cuentan con Dragon’s Trap, Metal Slug X y The King of Fighters XIII. También cuentan con títulos indie como Ghost of a Tale, Tachyon, Northgard, Megaton o Rainfall.

Su catálogo es muy limitado todavía lo que puede dificultarle la competencia contra otros servicios como Wade, también española y que se presentó hace unos meses. Eso sí, la diferencia con Wade es con esta solo se puede jugar en PC o Smart TV y tienes que comprar su mando especial para jugar en la televisión.

La cosa se les pondrá difícil de verdad cuando Microsoft y Google presenten sus propias plataformas, Project XCloud y Project Stream, pero ante todo les deseamos la mejor suerte del mundo, ya que en la variedad está el gusto.