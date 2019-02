Google explica el micrófono “secreto” del Nest Secure

Nest Secure es un dispositivo de seguridad de la firma adquirida por Google, que funciona como un concentrador de alarmas para otros equipos domóticos (sensores o cámaras) que tengas instalado en el hogar.

Google anunció recientemente una actualización que permitiría utilizar el dispositivo como un altavoz inteligente bajo Google Assistant. La nueva característica dejó estupefactos a los poseedores del Nest Secure porque nadie sabía que el hardware del dispositivo tuviera capacidad para ello.

La clave se ha conocido ahora y es tan simple que cuesta creerla: Nest Secure tiene un micrófono interno que ni se anunció ni constaba en ningún tipo de documentación del dispositivo. La presencia de este componente se conoce 18 meses después del lanzamiento y solo cuando se ha anunciado su capacidad para ejecutar el asistente virtual Google Assistant.

En un momento que el tratamiento de datos personales y las empresas que los manejan están más cuestionados que nunca y que los usuarios reclaman a tecnológicas y fabricantes el cumplimiento de la normativa de privacidad; una transparencia total para que el usuario mantenga el control de sus datos; una aprobación activa y previa de la recopilación; información exacta del tipo de datos recopilados, para qué se usan y a qué terceros se venden, garantizando además una seguridad completa en su custodia, parece imposible que a una empresa como Nest se le “olvide” comentar que había instalado un micrófono en el dispositivo.

Aún más irónico que se haya producido en un dispositivo que se supone está destinado a proteger la seguridad y privacidad de los hogares.

Google ha reconocido el fallo y ha emitido un comunicado para tranquilizar a los usuarios: “El micrófono del dispositivo nunca fue pensado para que fuera un secreto y debería haberse incluido en las especificaciones técnicas. Eso fue un error de nuestra parte. El micrófono nunca ha estado encendido y sólo se activa cuando los usuarios habilitan específicamente la opción”.

We included a microphone in the Nest Guard with features such as the Google Assistant in mind.

It has not been used up to this point, and you can enable or disable it at any time using the Nest app.

— Nest (@nest) 4 de febrero de 2019