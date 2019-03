Tú opinas: ¿Tiene sentido en el siglo XXI la guerra de Spielberg contra Netflix?

El éxito de la Roma de Cuarón es el éxito de su productora Netflix y el éxito de una manera de ver el negocio audiovisual de manera distinta a la clásica ‘hollywodiense’ que como buen dinosaurio le cuesta horrores moverse. Aunque sea para mejorar su propio modelo de negocio con la ampliación de la difusión de su contenido.

La docena de nominaciones a los Oscars y los galardones finales a la mejor película de habla no inglesa, mejor director y mejor fotografía, además de los cuatro premios BAFTA (incluyendo mejor película), el Goya a la Mejor Película Iberoamericana y el éxito incuestionable de crítica y público, ha escocido a una parte de Hollywood. Y solo porque Netflix estaba detrás.

Steven Spielberg, el jefe de la Academia de Cine y bien conocido por sus críticas anteriores al “streaming de cine” va a llevar una propuesta a la próxima reunión de la de la Junta de Gobernadores en abril con el objetivo de implementar un cambio de reglas que impidan que películas como Roma sean elegibles para los Oscars y se limiten a los Emmy, al considerar que se trata de un “telefilme para televisión” ya que no ha sido estrenada en la gran pantalla de un cine.

Ciertamente la distribución de Roma ha sido mejorable. A pesar que Netflix apostó también por las grandes salas, terminó exhibiéndola en su plataforma y si no ha tenido la difusión que merecía en la gran pantalla ha sido por la posición de bloqueo de Hollywood y de las grandes cadenas que manejan las salas de cine y que exigen el cumplimiento de la norma (demencial en los tiempos en que vivimos) de esperar hasta cuatro meses desde el estreno en cines antes de que lleguen a otros medios, sea plataformas en streaming o en medios ópticos como DVD/Blu-ray.

Netflix ha respondido a la cuestión sin nombrar a Spielberg. “Nos encanta el cine”, escribieron en su cuenta oficial de Twitter, recordando que buscan el “acceso para todas las personas que no siempre pueden pagar una entrada o viven en ciudades sin cines; permitiendo que todos, en todas partes, disfruten de lanzamientos de cine al mismo tiempo y dando a los cineastas más formas de compartir arte”.

We love cinema. Here are some things we also love:

-Access for people who can’t always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art

These things are not mutually exclusive.

— Netflix Film (@NetflixFilm) 4 de marzo de 2019