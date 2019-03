Casi pasados como un suspiro, cuesta creer que hayan pasado ya dos años desde que se estrenase la consola portátil Nintendo Switch, que todavía logra mantenerse como la principal apuesta de la compañía nipona, y una de las consolas más vendidas dentro de Japón.

Es por eso por lo que hemos querido dedicarle este especial para repasar los grandes hitos que ha logrado acumular, así como otros acontecimientos menos agraciados, repasando desde sus datos de ventas hasta los que han sido sus mejores juegos, sin olvidar lo que todavía nos depara durante 2019.

La Switch llega como un soplo de aire fresco

Con un concepto rompedor que la posicionaba con una consola principalmente portátil, sin embargo la Nintendo Switch mantuvo abierta la jugabilidad en casa, escuchando por primera vez en varios años a los jugadores, y aprendiendo de la mala acogida que tuvo la WiiU.

Para ser más exactos, Nintendo Switch necesitó tan solo 10 meses para superar las ventas totales históricas de Wii U en todo el mundo. La mayor muestra del acierto de Nintendo a la hora de lanzar una nueva consola, incluso a mediados de una generación.

Así pues, enfrentándose a unas expectativas bastante altas, la Nintendo Switch se estrenó el 3 de marzo de 2017, logrando no sólo varios hitos para Nintendo, sino para las ventas generales de consolas en España.

Y es que la Nintendo Switch supuso el mejor lanzamiento de la historia de las consolas en España, logrando alcanzar más de 45.000 consolas vendidas de una remesa inicial de 50.000, en tan sólo sus tres primeros días. Record que si bien no logró alcanzar en otros países, sí que supuso el mejor lanzamiento de la compañía en Europa y EE.UU.

Sin embargo, la inesperada y tan alta demanda de la consola durante su primer año, supuso grandes problemas por falta de stock, algo que no tardó en enfadar a los fans. Algo que no tardó en remediar Nintendo, quien además de publicar un comunicado oficial a modo de disculpa, llegó incluso a recurrir a envíos adicionales por avión, asumiendo mayores costes, para poder reponer las consolas de manera más rápida.

El triunfo de las franquicias clásicas

Si algo destacó durante su lanzamiento, fue la poca cantidad de títulos anunciados para los primeros meses, que aunque dio pie a poner en duda el éxito de la consola en un primer momento, pronto fue aplacado por los personajes más reconocidos de Nintendo.

Y es que pese a que la mayor parte de los juegos que podemos encontrar actualmente son Nindies, la apuesta de la compañía nipona por las desarrolladoras independientes, según los datos oficiales que publicó Nintendo a fecha del 31 de diciembre de 2018, estos fueron los juegos más vendidos de Nintendo Switch:

Mario Kart 8 Deluxe: 15,02 millones

Super Mario Odyssey: 13,76 millones

Super Smash Bros. Ultimate: 12,08 millones

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: 11,68 millones

Pokémon: Let’s Go Pikachu!/Eevee!: 10,00 millones

Splatoon 2: 8,27 millones

Super Mario Party: 5,30 millones

1-2-Switch: 2,86 millones

Mario Tennis Aces: 2,53 millones

Kirby Star Allies: 2,42 millones

Mario vuelve a ser la estrella de Nintendo, no sólo encabezando la lista de los juegos más vendidos de la consola, sino estando presente en la mitad de ellos, sólo dejando paso a otros grandes clásicos como Link y Kirby, y con la sorprendente aparición de Splatoon 2, cuyo éxito se vio enormemente propulsado por los torneos y competiciones.

A más de uno le sorprenderá también la aparición del 1-2-Switch, el recopilatorio de minijuegos que nos presentaba la jugabilidad oculta en los pequeños joycons. Dicho esto, se trata de un éxito ficticio, dado que la gran mayoría de estas copias se contabilizó al estar incluido en los primeros packs de la consola.

No cabe duda de que Super Smash Bros. Ultimate fue la gran apuesta de Nintendo para el pasado 2018, y sin duda una apuesta ganadora. Con 12 millones de copias vendidas a fecha del 31 de diciembre de 2018, hay que tener en cuenta que el juego se estrenó durante ese mismo mes de diciembre, logrando llegar al tercer puesto de ventas en apenas dos semanas.

Sin embargo, el mejor de los estrenos lo protagonizó The Legend of Zelda: Breath of the Wild, uno de los pocos juegos que debutó junto con el lanzamiento de la propia Nintendo Switch, y que logró hacerse con el título del juego con mayor número de puntuaciones perfectas de todos los tiempos.

Algunas decisiones que no terminaron de gustar

Con una fuerte orientación al multijugador local, sin embargo, algunas de las mejoras más básicas para los juegos online, tales como la implantación de un chat de voz, tardaron algo más en ver la luz. Pero ese no fue el verdadero problema.

No fue hasta la llegada de Splatoon 2, ya entrado el verano, que Nintendo decidió implementar esta funcionalidad en su juego. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, este servicio no llegó a través de ninguna actualización o hardware para la consola, sino que se anunció como una aplicación para smartphones con una bastante pobre adaptación mediante varios accesorios adicionales.

Y hablando de accesorios adicionales, no podemos dejar atrás el anuncio de Nintendo Labo, una de las apuestas de innovación más controvertidas de Nintendo que combinaba las funciones de los Joy-Con de la consola con una serie de juguetes de cartón.

La gran diferencia frente a lo ya visto en la Wii, además del propio uso del cartón, fue el hecho de que todos los accesorios de Labo se vendieron a modo de planchas y diseños, añadiendo una fase de construcción para los usuarios, y por su puesto, su precio.

Aun así no todos los descontentos llegaron con referencia al hardware de la consola, llevándose la peor parte el lanzamiento de Nintendo Switch Online. Y es que aunque durante su primer año la Switch contó con un servicio de juego online totalmente gratuito, todo cambió a partir de septiembre de 2018, coincidiendo “casualmente” con la llegada de exitoso Fortnite a la consola.

Pese al primer descontento general, y como punto a su favor, Switch Online llegó con un precio mucho más barato que los servicios de PlayStation y Xbox, y ofreciendo un serie de servicios añadidos como el guardado de datos en la nube y una biblioteca con juegos retro de la NES.

Pero la mayor desilusión ha llegado a comienzos de este año. Durante el pasado E3 de 2017, hubo un título que captó la atención de los jugadores, y que causó un enorme hype entre los fans de Nintendo: Metroid Prime 4.



Con un vídeo de apenas 40 segundos de duración en el que sólo se mostraba el logo, los meses fueron pasando sin que Nintendo anunciase ni mostrase nada sobre el progreso del juego, algo que parecía augurar el peor de los desenlaces.

Finalmente, el pasado mes de enero Nintendo rompía su silencio sólo para echarnos un cubo de agua fría: el desarrollo del juego no estaba cumpliendo con lo esperado, por lo que se decidió cambiar de desarrolladora y reiniciar por completo su desarrollo, pasando de nuevo a las manos de Retro Studios.

Por último, hace apenas un par de semanas, Reggie Fils Aime, el carismático presidente de Nintendo of América, anunció que a partir del próximo mes de abril, abandonará su actual puesto. Si bien se trata de una decisión que afecta más a la parte corporativa que a los propios consumidores, las constantes apariciones de Reggie lograron que, al igual que como ya pasó con Shigeru Miyamoto, ganarse el cariño de los más asiduos a la compañía.

Nintendo Switch acumula grandes expectativas para 2019

La primera de todas es las recién anunciadas gafas de realidad virtual, que llegarán al mercado durante el próximo mes de abril, y que por el momento parece irán ligadas en exclusiva al ya casi olvidado Nintendo Labo.

Sin embargo, lo más prometedor de este año es sin duda el largo listado de lanzamientos previstos, entre los que se incluyen grandes exclusivos como Animal Crossing o Luigi’s Mansion 3, o el esperado juego de rol de Pokémon.



Aunque este último quizás haya pasado a un segundo plano tras los anuncios de los nuevos Pokémon Escudo y Pokémon Espada, las próximas entregas principales de esta saga que llegarán a la consola a finales de 2019 de la mano de una nueva región y toda nueva una generación de Pokémon para capturar y entrenar.

Volviendo a centrarnos en los estrenos más cercanos, nos encontramos Yoshi’s Crafted World, la aventura en solitario del compañero de Mario para la cual hemos esperado desde que se anunciase hace dos ferias del E3, y que finalmente está aquí.

Con una curiosa mezcla entre Paper Mario y los personajes de Littel Big Planet, este juego se presenta como un juego de plataformas y resolución de puzzles para toda la familia, y se estrenará el próximo 29 de marzo bajo un precio de 59,99 euros, estando disponible ya su demo gratuita a través de la Nintendo eShop.

El siguiente en la lista es el Fire Emblem: Three Houses, cuyo lanzamiento está previsto para el 26 de julio, y que nos ofrecerá una nueva entrega de esta saga de juegos de estrategia por turnos.

Las Águilas Negras, los Leones Azules y los Ciervos Dorados. Estas son las tres casas nobles que forman parte de la Academia de oficiales donde tomaremos el papel de instructor, una institución de élite que educa a sus estudiantes en el manejo de las armas, la magia y otras habilidades especiales.

Con una gran variedad de personajes, cada uno con su propia personalidad y habilidades, este juego nos retará no sólo durante las batallas, sino también con nuestra capacidad social a la hora estrechar nuestros vínculos con ellos.

Pero el mayor bombazo, al menos a título personal, fue sin duda la gran sorpresa del último Nintendo Direct: cuando más de 25 años desde su lanzamiento original en la Game Boy, se anunció la adaptación y regreso de The Legend of Zelda: Link’s Awakening, que si bien mantiene las mecánicas y la historia del juego original, llegará con una estética totalmente renovada.

Con todo esto sobre la mesa, y visto que Nintendo es capaz de mantener algunos secretos bajo la manga, sólo nos queda pensar ¿qué más sorpresas nos esperan durante este tercer año de la Nintendo Switch?