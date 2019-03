Novedades VOD 10/19: ‘La Orden’, nuevo refrito de Netflix para los amantes del crepúsculo

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y seguimos de vacas flacas, se podría decir. Estamos despidiendo el invierno y los lanzamientos son escasos. Que tampoco es que pase nada, porque el acumulado por ver suele ser inasumible de por sí, pero… No obstante, siempre hay cosas nuevas.

Netflix

Netflix mantiene el tirón con un buen puñado de lanzamientos originales o exclusivos, aunque sin nada demasiado llamativo.

La Orden

Escoger el lanzamiento que encabezará Novedades VOD cuesta a veces más de lo que podría parecer en un principio: unas, porque hay varios que se lo merecen y solo cabe uno; otras, por todo lo contrario, excepto por lo de que solo cabe uno. Esta es una de las últimas, y es que La Orden es la típica serie juvenil de temas sobrenaturales que tanto abunda hoy en día, por lo general, con pobres resultados para el espectador mínimamente exigente. En este caso, de magia va la historia.

Juanita

Pasamos a latitudes más adultas con Juanita, una película que estrenaba ayer Netflix por causalidad, que no casualidad. La historia trata de Juanita, una abuela trabajadora de clase baja que no puede con su vida y decide escapar. A medio camino entre la comedia y el drama emotivo, tal y como se puede deducir viendo el tráiler. Viendo además que la crítica no la termina de aprobar, si se salva es porque la protagoniza la siempre solvente Alfre Woodard.

After Life

Al estilo de Juanita, a medio camino entre la comedia y el drama emotivo, pero cambiando mujer negra madura por hombre blanco maduro, After Life es la nueva colaboración del humorista británico Ricky Gervais con Netflix, una serie hecha por y para él que tampoco parece traer nada nuevo a la oferta del gigante del vídeo bajo demanda.

Formula 1: La emoción de un Grand Prix

Cerramos los destacados de Netflix con algo diferente: Formula 1: La emoción de un Grand Prix, una serie documental para los amantes de este deporte.

Otros contenidos originales o exclusivos de Netflix para esta semana incluyen:

Immortals (T1), otra serie también de temas sobrenaturales… de vampiros nada menos, con un tono un poco más adulto.

(T1), otra serie también de temas sobrenaturales… de vampiros nada menos, con un tono un poco más adulto. La ciudad secreta (T2), nueva temporada de esta serie australiana de espionaje protagonizada por Anna Torv (Fringe, Mindhunter).

(T2), nueva temporada de esta serie australiana de espionaje protagonizada por Anna Torv (Fringe, Mindhunter). Shadow Khumalo (T1), serie estadounidense de acción.

(T1), serie estadounidense de acción. Budapest , comedia francesa sobre dos tipos que lo dejan todo para montar despedidas de soltero.

, comedia francesa sobre dos tipos que lo dejan todo para montar despedidas de soltero. Andar. Montar. Rodeo. , película de tipo autoayuda sobre una jinete que se quedó paralítica, pero aprendió a superarlo.

, película de tipo autoayuda sobre una jinete que se quedó paralítica, pero aprendió a superarlo. Mademoiselle de Joncquières , película de época francesa sobre los amoríos de la aristocracia.

, película de época francesa sobre los amoríos de la aristocracia. Por trece razones: Más allá de las razones (T1), dos capítulos especiales en formato documental sobre la conocida serie para adolescentes de Netflix.

(T1), dos capítulos especiales en formato documental sobre la conocida serie para adolescentes de Netflix. Bangkok Love Stories 2: Innocence (T1), serie tailandesa cuyo título lo dice todo. ¡Huid, insensatos!

Nuevos capítulos: Star Trek: Discovery (T2) y Romance is a Bonus Book (T1).

Entra en catálogo: Kong: Isla calavera, Acero puro, The Hard Way, Los próximos tres días, The Dawn Wall.

HBO

HBO España se sostiene en barbecho una semana más a la espera de que suelten el bombazo que todo el mundo espera, valga la redundancia, y el único contenido original que lanzan es la segunda parte del documental de entrevistas The Shop, además de los nuevos capítulos de las series que mantiene en emisión y alguna cosa más.

Nuevos capítulos: All American (T1), Clase Letal (T1), Crashing (T3), High Maintenance (T3), Roswell, New Mexico (T1), Legacies (T1), Embrujadas (T1), Siren (T2), Supergirl (T4).

Entra en catálogo: Vikings (T5, parte 2), Kong: La isla calavera, Los idus de marzo, 8 apellidos vascos, Perdiendo el norte.

Amazon Prime Video

Descendiendo un poco más en la madriguera del conejo, Amazon Prime Video no viene con nada de factura propia para esta semana salvo por Costume Quest, una serie de dibujos animados que tal vez guste a los más pequeños de la casa. Por lo demás, una comedia negra y varios documentales deportivos es todo lo nuevo que encontrarán los usuarios de la plataforma.

Entra en catálogo: Lunch Ladies, Beyond The Spectrum, eyond The Spectrum – Being Taken, Envol vers les 8000 y Symphony on Skis.