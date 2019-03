WRATH: Aeon of Ruin, lo nuevo de 3D Realms funcionará con 3DFX

3D Realms ha presentado WRATH: Aeon of Ruin, un juego de acción en primera persona que podemos definir como todo un guiño a los clásicos de los noventa. El motor gráfico sobre el que se apoya este proyecto es el Quake Engine, uno de los más populares y de los más importantes de la historia de los videojuegos, ya que no solo dio vida a Quake, el primer juego de acción en primera persona con un mundo totalmente tridimensional, sino que también se utilizó (modificado, eso sí) en Half Life.

El anuncio de WRATH: Aeon of Ruin ha generado una gran expectación y es perfectamente comprensible, ya que presenta un acabado totalmente retro pero no renuncia a una excelente calidad gráfica. La ambientación y el diseño también tiene una pinta fantástica, y promete mapas enormes que podremos explorar con total libertad mientras disfrutamos de una buena dosis de acción frenética. Sí, tiene todo lo que hizo grandes a los juegos de acción en primera persona de finales de los noventa.

No hará falta un equipo especialmente potente para mover WRATH: Aeon of Ruin, eso lo teníamos claro, y será un lanzamiento multiplataforma, lo que significa que funcionará sin problemas en Windows, macOS y Linux, pero lo más interesante es que 3D Realms ha decidido dar soporte a las tarjetas gráficas 3DFX a través de la implementación de la API Glide, un movimiento que, sinceramente, nos ha cogido totalmente por sorpresa.

YOU ASKED FOR IT, WE’RE BRINGING IT!

3DFX were so kind to send us a Voodoo 2 card with 12(!!) megs.

We’re honored, proud and humbled to announce that @wrathgame will have 3DFX support!

Say it with us: “So powerful, it’s kind of ridiculous”#3dfx #voodoo2 #rtxoff #WRATH pic.twitter.com/Ok7OyvmcFu

— 3D Realms (@3DRealms) 8 de marzo de 2019