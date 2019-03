Novedades VOD 11/19: ‘American Gods’ regresa a Amazon Prime Video

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y comienza a calentarse el ambiente, después de unas semanitas algo flojas. Pero se caliente por calidad, más que por cantidad, lo que siempre es mejor; aunque un poco de todo hay.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video lleva meses llenado su catálogo con todo tipo de contenidos, pero la cabecera de Novedades VOD está reservada únicamente para los lanzamientos más señalados, como es el caso de…

American Gods

Los dioses de América regresan en su segunda temporada con más trasiego y desazón para el pobre de Shadow Moon, que no ganó para disgustos en el estreno de esta serie cuya bienvenida mediática fue, quizás, más excelsa de lo que merecía. Con todo, se trata de una producción de mucha calidad visual, con un gran reparto (Ian MCShane, Ricky Whittle, Emily Browning, Gillian Anderson, Peter Stormare, Crispin Glover…) y basada en una historia del prolífico Neil Gaiman, por lo que el interés lo tenía asegurado desde un principio. American Gods es una serie original de Starz (Spartacus, Black Sails) que Amazon distribuye en exclusiva internacionalmente.

Otro contenido exclusivo de Amazon Prime Video es la primera temporada de Hecho en el cielo, un drama indio que llega con subtítulos nada más. Por otro lado, entran en catálogo:

Series : The Good Fight (T1 y T2), 30 Rock (T1-T7).

: The Good Fight (T1 y T2), 30 Rock (T1-T7). Películas : La seducción, 42 Seconds of Happiness, La huella, ¿Por qué se asesina a un magistrado?, Queremos los Coroneles, El Tesoro, Gente Pez.

: La seducción, 42 Seconds of Happiness, La huella, ¿Por qué se asesina a un magistrado?, Queremos los Coroneles, El Tesoro, Gente Pez. Documentales : La Primera Guerra Mundial (T1), La Era de la Estupidez, Our Blood Is Wine, Lorello e Brunello, The Unwonted Sasquatch.

: La Primera Guerra Mundial (T1), La Era de la Estupidez, Our Blood Is Wine, Lorello e Brunello, The Unwonted Sasquatch. Cortos: Five Minutes, Bon Voyage, The Little Bird and the Caterpillar, El inicio de Fabrizio, Kater, Rouff, Prince Rat.

Netflix

Netflix ha cedido esta semana su habitual primer puesto en nuestra lista de novedades, pero lo cierto es que podía no haberlo hecho, porque estos últimos días ha lanzado cosas muy interesantes tanto propias como ajenas.

Triple frontera

Triple frontera es el nuevo peliculón de Netflix, aunque para determinar su calidad habrá que verla, porque lo que se dice por el tráiler, de nuevo tiene poco. Estamos ante la típica película de acción estadounidense… Lo cual no tiene nada malo de por sí; pero resulta previsible. El verdadero activo de este lanzamiento, no obstante, es su elenco protagonista: Ben Affleck, Charlie Hunnam, Pedro Pascal, Oscar Isaac y Garrett Hedlund, cinco exagentes de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos con una peligrosa idea en mente: atracar a un narcotraficante muy chungo.

Love, Death + Robots

Love, Death + Robots es una antología animada de ciencia ficción que transporta al espectador a “dieciocho mundos únicos”, que son los capítulos que tiene su primera temporada; “dieciocho historias viscerales; un siniestro, divertido y excitante viaje solo para adultos”, la vende Netflix. Dicho lo cual, tiene una pinta muy interesante.

Turn Up Charlie

Otro estreno de Netflix para esta semana que pinta curioso es Turn Up Charlie, una nueva serie protagonizada por el, por lo general, estoico y amenazante Idris Elba, quien muda de registro para ponerse al frente de una comedia con un trasfondo ligeramente más fresco de lo normal.

Por supuesto, Netflix ha estrenado esta semana otros tantos contenidos originales o exclusivos:

Arrested Development (T5), segunda parte de la quinta temporada de esta sitcom que Netflix rescató de las cenizas de Fox.

(T5), segunda parte de la quinta temporada de esta sitcom que Netflix rescató de las cenizas de Fox. Burn Out , película francesa de acción sobre ruedas.

, película francesa de acción sobre ruedas. Paskal , película de acción malaya con más soldados y narcotraficantes.

, película de acción malaya con más soldados y narcotraficantes. Jimmy Carr: The Best of Ultimate Gold Greatest Hits , nuevo monólogo de humor.

, nuevo monólogo de humor. La desaparición de Madeleine McCann , documental acerca de la desaparición de una niña que conmocionó a España y Reino Unido.

, documental acerca de la desaparición de una niña que conmocionó a España y Reino Unido. Queer Eye (T3), nueva entrega de esta serie de telerrealidad con la integración como bandera.

Nuevos capítulos: Star Trek: Discovery (T2), Black Lightning (T2), Romance is a Bonus Book (T1).

Entra en catálogo… un poquito de todo:

Series : Luther (T5), Timeless (T2), Si no te hubiese conocido (T1).

: Luther (T5), Timeless (T2), Si no te hubiese conocido (T1). Películas : La lista de Schindler, Assassin’s Creed, Valerian y la ciudad de los mil planetas, Invasión a la Tierra, 2 Guns, Wanted (Se busca), Inside, Charlie y la fábrica de chocolate (2005), La maldición de las brujas, Gru, Mi villano favorito, Gru 2. Mi villano favorito, El cambiazo, El clan de los rompehuesos, American Pie 2.

: La lista de Schindler, Assassin’s Creed, Valerian y la ciudad de los mil planetas, Invasión a la Tierra, 2 Guns, Wanted (Se busca), Inside, Charlie y la fábrica de chocolate (2005), La maldición de las brujas, Gru, Mi villano favorito, Gru 2. Mi villano favorito, El cambiazo, El clan de los rompehuesos, American Pie 2. Anime: Ataque a los Titanes (T2), Hellsing Ultimate (T1), Akame ga Kill! (T1).

HBO – ‘El caso contra Adnan Syed’

HBO sigue jugando en el tiempo de descuento, y es que tiene, asegurado el éxito para lo que queda de año con el final de Juego de Tronos, que se empezará a emitir a partir del mes que viene. Mientras tanto van soltando miguitas de pan: la última, el documental El caso contra Adnan Syed. Más allá de la historia de ‘Serial’, una truculenta historia real sobre la que no estaba todo escrito.

Nuevos capítulos: All American (T1), Clase Letal (T1), Crashing (T3), High Maintenance (T3), Better Things (T3), Roswell, New Mexico (T1), Legacies (T1), Embrujadas (T1), Siren (T2), Supergirl (T4).

Entra en catálogo: Ágora, Colossal, Zooloco, La pantera rosa 1 y 2.