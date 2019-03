Qualcomm ya habla de smartphones con cámaras de 100 MP

El gigante de San Diego está convencido de que los primeros smartphones con cámaras de 100 MP empezarán a llegar a finales de este mismo año, un avance importante que, sin embargo, tiene un lado bastante problemático, como veremos a continuación.

Durante los últimos años la evolución del sector smartphone ha sido dispar. Hemos visto momentos en los que fabricantes y vendedores se centraban en aumentar los núcleos del procesador, otros en los que todos los esfuerzos se centraron en la RAM o en la resolución de pantalla, y ahora los grandes se están centrando en las cámaras.

Con esto en mente, y viendo que los primeros smartphones con cámaras de 48 MP son ya una realidad, no resulta extraño que empecemos a hablar de terminales de terminales con una cámara de 100 MP. Judd Heape, director senior de gestión de producto de Qualcomm, está seguro de que los primeros modelos equipados con esa configuración de cámara empezarán a llegar antes de terminar 2019, aunque no ha dado nombres concretos.

Esto quiere decir que no sabemos quién podría ser el primer vendedor en anunciar un smartphone con una cámara de 100 MP, ¿pero realmente tiene sentido? Como sabrán la mayoría de nuestros lectores la calidad de una cámara no se define únicamente por los MP (megapíxeles) que ofrece, hay otros factores importantes a tener en cuenta como la calidad del sensor, las tecnologías integradas, la apertura de la lente para absorber más luz, la presencia o no de un estabilizador óptico de imagen y también otro tipo de hardware de apoyo, como por ejemplo el Pixel Visual Core en el caso de los smartphones de Google, que ha demostrado de sobra que puede hacer maravillas.

En teoría una parte de los SoCs Snapdragon 600, 700 y 800 soportan configuraciones de cámara de hasta 192 MP. Esto equivale a una mayor resolución, es decir, a una mayor cantidad de píxeles en las imágenes. Hasta aquí todo bien, pero para que este salto sea posible habría que deshabilitar tecnologías que reducen el retraso del obturador y a la reducción de ruido en la imagen. También sería necesario reducir el tamaño de los píxeles para que los sensores mantengan un tamaño controlado, cosas que, en conjunto, podrían afectar negativamente a la calidad de las fotografías.

El ejecutivo de Qualcomm cree que esto se podría solucionar con alternativas diversas, como la de agrupación de píxeles, que agrupa cuatro píxeles pequeños para formar uno de mayor tamaño, pero al final tendríamos una pérdida de resolución evidente. No todo es malo, más megapíxeles se traducen en una mayor nitidez en condiciones de buena iluminación, y también en un rango dinámico (HDR) superior.

Habrá que ver cómo resuelven esta problemática los grandes del sector para lanzar smartphones con cámaras de 100 MP que ofrezcan una buena experiencia de uso manteniendo un diseño atractivo. En cualquier caso lo importante es que la evolución de los smartphones seguirá centrada en las cámaras, una tendencia que no va a cambiar ni a corto ni a medio plazo.