Hace ya más de 60 años desde que se estrenó el primer videojuego de la historia, y más de 45 desde que se lanzase el mítico Pong de Atari. Sin embargo, hoy en día no tienen que pasar tantos años para que veamos un nuevo título, llegando a lanzarse varios cientos de juegos al año.

Pero pese a la gran oferta, todos tenemos un juego que, por mucho que pasen los años, siempre que lo jugamos nos vuelve a emocionar como la primera vez. Y es que seguramente pasaron algunos años desde que nacieras hasta que te pudieses poner frente a un ordenador o consola por primera vez.

Es por eso que desde MC hemos decidido que ni año del cerdo ni signos del zodiaco, mejor os traemos este “Calendario Gamer”, hasta donde los registros nos lo han permitido, con los que han sido los mejores juegos de cada año, y sus personajes más representativos:

1979

Space Invaders, premiado con el Arcade Awards, y su extraterrestre invasor.

1980

Asteroids, premiado con el Arcade Awards, y su nave triangular.

1981

Pac-Man, premiado con el Arcade Awards, y el come-cocos.

1982

Tron, premiado con el Arcade Awards, y su homónimo digital.

1983

Donkey Kong, premiado con el Arcade Awards, y su homónimo gorila.

1984

Star Wars, premiado con el Arcade Awards, y piloto rebelde del X-Wing.

1985

Pitfall II, premiado con el Electronic Games, y el aventurero Pitfall Harry.

1986

Gaunlet, premiado con el Golden Joystick Awards, y sus cuatro aventureros.

1987

Out Run, premiado con el Golden Joystick Awards, y su pareja de pilotos.

1988

Operation Wolf, premiado con el Golden Joystick Awards, y el comando Roy Adams.

1989

The Untouchables, premiado con el Golden Joystick Awards, y el detective Eliot Ness.

1990

Rick Dangerous 2, premiado con el Golden Joystick Awards, y Rick Dangerous.

1991

Sonic the Hedgehog, premiado con el Golden Joystick Awards, y su homónimo erizo.

1992

Street Fighter II, premiado con el Golden Joystick Awards, y el luchador Ryu.

1993

Mortal Kombat, premiado con el Arcade Awards, y el mortífero Scorpion.

1994

Earthworm Jim, premiado con el GameFan Golden Megawards, y su homónimo gusano.

1995

Super Mario World 2: Yoshi’s Island, premiado con el GameFan Golden Megawards, y el cuidador Yoshi.

1996

Super Mario 64, premiado con el Golden Joystick Awards, y nuestro fontanero favorito, Mario.

1997

Golden Eye 007, premiado con el D.I.C.E. Awards y el BAFTA Awards, y el agente secreto James Bond.

1998

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, premiado con el D.I.C.E. Awards y el BAFTA Awards, y el héroe del tiempo, Link.

1999

The Sims, premiado con el D.I.C.E. Awards, y el cristal de ánimo.

Aunque si este no nos convence, también podremos elegir entre el MediEvil 2, premiado con el BAFTA Awards para Consolas, Pokémon Amarillo, premiado con el BAFTA Awards para Consolas Portátiles, y Deus EX, premiado con el BAFTA Awards para PC.

2000

Diablo II, premiado con el D.I.C.E. Awards, y Diablo.

Mencionando también otros dos juegos: Gran Truismo 3: A-Spec, premiado con el BAFTA Awards para Consolas, y Max Payne, premiado con el BAFTA Awards para PC.

2001

Halo: Combat Evolved, premiado con el D.I.C.E. Awards y el BAFTA Awards para Consolas, y Master Chief.

Que comparte año junto con el Neverwinter Nights, premiado con el BAFTA Awards para PC.

2002

Metroid Prime, premiado con el Game Developers Choice Awards, y la caza-recompensas Samus Aran.

Y los no tan futurista Battlefield 1942, premiado con el D.I.C.E. Awards.

2003

Call of Duty, premiado con el D.I.C.E. Awards y el BAFTA Awards, y el soldado francotirador.

Y Madden NFL 2004, premiado con el The Game Awards.

2004

Half-Life 2, premiado con el D.I.C.E. Awards, y el doctor Gordon Freeman.

Quien comparte año con Grand Theft Auto: San Andreas, premiado con el The Game Awards.

2005

God of War, premiado con el D.I.C.E. Awards, y el matadioses Kratos.

Año compartido con Resident Evil 4, premiado con el The Game Awards.

2006

Gears of War, premiado con el D.I.C.E. Awards, y el soldado Marcus Fenix.

Sin poder dejar de lado The Elder Scrolls: Oblivion, premiado con el The Game Awards.

2007

BioShock, premiado con el The Game Awards, y el temible Big Daddy.

Junto con Call of Duty 4: Modern Warfare, premiado con el D.I.C.E. Awards.

2008

LittleBigPlanet, premiado con el D.I.C.E. Awards, y el carismático muñeco de lana.

Compartido con Grand Theft Auto IV, premiado con el The Game Awards.

2009

Uncharted 2: Among Thieves, premiado con el The Game Awards y el D.I.C.E. Awards, y el buscador de tesoros Nathan Drake.

2010

Red Dead Redemption, premiado con el The Game Awards, y el forajido John Marston.

Y el título futurista Mass Effect, premiado con el D.I.C.E. Awards.

2011

The Elder Scrolls V: Skyrim, premiado con el The Game Awards y el D.I.C.E. Awards, y el nacido del dragón Dovahkiin.

2012

Journey, premiado con el D.I.C.E. Awards, y el silencioso viajero.

Y los ruidosos zombies de The Walking Dead, premiado con el The Game Awards.

2013

Grand Theft Auto V, premiado con el The Game Awards, y Michael, Trevor y Franklin.

Sin dejar atrás al The Last of Us, premiado con el D.I.C.E. Awards.

2014

Dragon Age: Inquisition, premiado con el The Game Awards y el D.I.C.E. Awards, y el inquisidor.

2015

Fallout 4, premiado con el The Game Awards y el D.I.C.E. Awards, y la servoarmadura.

2016

Overwatch, premiado con el The Game Awards y el D.I.C.E. Awards, y la agente Tracer.

2017

The Legend of Zelda: Breath of the Wild, premiado con el The Game Awards y el D.I.C.E. Awards, y el despertado Link.

2018

God of War, premiado con el The Game Awards y el D.I.C.E. Awards, y el padre primerizo Kratos.