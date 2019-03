Internet Archive preservará los mensajes de Google+

Google+ cerrará el próximo 2 de abril, pero sus mensajes públicos no se perderán porque Internet Archive conservará una copia para la posteridad.

Internet tiene una memoria bastante larga, pero si el contenido se elimina, eventualmente desaparecerá para siempre. Internet Archive es una biblioteca digital sin ánimo de lucro dedicada a su preservación y acumula una buena colección de archivos de texto, vídeo, audio, imágenes, software o sitios web de dominio público o con licencias que permiten su distribución gratuita.

Lo siguiente a guardar será el contenido público de Google+, antes que el gigante de Internet comience a eliminar contenido el 2 de abril. Ya conoces que nació en 2011 como respuesta a Facebook, pero nunca ganó el favor masivo de los consumidores. Google termino por eliminar algunas de sus funciones y las publicó como aplicaciones independientes, perdiendo otro grupo de usuarios.

La compañía admitió que Google+ nunca obtuvo el éxito esperado. Actualmente el 90% de las sesiones de usuarios duran menos de cinco segundos. Google+ continuará como un producto enfocado para usuarios empresariales. Es, con mucho, el uso más popular de la red social y la compañía la impulsará con nuevos servicios centrados en la empresa.

Internet Archive no realizará copias de seguridad de las publicaciones marcadas como privadas o eliminadas. Y las públicas tendrán sus limitaciones, hasta 500 comentarios en los hilos usando un HTML estático. Imágenes y vídeos se conservarán también, pero a una resolución no completa para no engordar una base de datos que a pesar del poco éxito de Google+ se supone gigantesca.

Atendiendo a los aspectos de privacidad, no se guardará ningún elemento privado, solo lo etiquetado como público. Si no quieres que tu contenido aparezca para la posteridad puedes seguir el proceso abierto por Internet Archive para eliminar contenido específico. En ese caso, lo mejor sería que eliminases tu cuenta completa de Google+.

Sinceramente, no vemos tan importante los comentarios de los usuarios de una red social como para preservar históricamente su contenido, como otro material que tiene Internet Archive que sí es importantísimo, pero ahí lo tendrás por si algún día quieres consultarlo. Y si no quieres aparecer ya sabes, elimina completamente tu perfil de Google+ a la mayor brevedad.