AMD dice que sus procesadores están libres de la vulnerabilidad SPOILER

AMD ha informado que sus chips están libres de la nueva vulnerabilidad SPOILER que afecta a todas las generaciones de procesadores Intel.

El descubrimiento de las vulnerabilidades en procesadores Meltdown y Spectre sacudieron el año pasado el mundo tecnológico por sus implicaciones en seguridad. Y también en rendimiento al mitigarlas vía software.

Hace un par de semanas, un grupo de investigadores anunciaron una nueva vulnerabilidad que explota las debilidades de la función conocida como ejecución especulativa, que utilizan los procesadores modernos para ganar rendimiento y que forma parte de la misma arquitectura de los chips.

La diferencia con Spectre es que SPOILER se dirige a un área diferente del procesador llamada Memory Order Buffer. Es una función utilizada para administrar las operaciones de memoria y está estrechamente relacionada con la memoria caché. En concreto, explota una debilidad en la implementación patentada por Intel de la ejecución especulativa de las direcciones en el subsistema de memoria.

AMD explica que usa una arquitectura distinta y por ello sus procesadores no se ven afectados. Y es importante porque significa que la compañía no tendrá que parchearlos. lo que probablemente habría resultado en “perder un rendimiento tremendo”, según comentaron los investigadores que descubrieron SPOILER. No se conoce si Intel parcheará sus procesadores y a qué coste, pero podría ser una ventaja competitiva para AMD.

La vulnerabilidad afecta a todos los procesadores de Intel desde la primera generación Core a la última, la novena. Da igual el sistema operativo sobre el que se ejecute, todos son vulnerables, y también funciona desde máquinas virtuales y entornos de espacio aislado.

La solución definitiva ni existe ni existirá en esta generación de procesadores, porque exige una nueva arquitectura que modifique o elimine las técnicas de ejecución especulativa, última responsable de estas vulnerabilidades, Spectre o la nueva Spoiler.