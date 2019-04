Outward, análisis para PC: ¿Héroe? Yo sólo soy un hombre corriente

Sólo una persona puede salvar al mundo, a la princesa, y detener a las fuerzas del mal que llevan asolando las tierras desde antaño. Pero por desgracia, en Outward, ese no eres tú. Y es que si normalmente hemos estado acostumbrados a encarnar a a poderosos aventureros y héroes, en este juego de rol tan sólo seremos otro de los muchos aldeanos corrientes, que más que buscar gloria y riquezas, más bien lucha por sobrevivir.

Nuestra aventura comenzará así después de que seamos uno de los pocos supervivientes de un terrible naufragio mientras volvíamos al pueblo, lo que nos deja, literalmente, con nada más que lo justo para tapar nuestras vergüenzas. Pero nuestras desventuras no terminan aquí, y es que al regresar al pueblo, sus habitantes nos culpan de lo sucedido, y nos obligan a contraer una deuda de sangre a cambio de indemnizar al resto de familias con una enorme cantidad de dinero que no tenemos.

Outward: Requisitos, ajustes y equipo de pruebas

Antes de nada vamos a empezar haciendo un repaso a las especificaciones mínimas y recomendadas que deberemos cumplir para poder mover el juego en condiciones. Posteriormente hablaremos del equipo que hemos utilizado para el análisis y del rendimiento general del juego.

Requisitos mínimos:

SO: Windows 7 (64 Bit) / 8 (64 Bit) / 10 (64 Bit)

Procesador: Intel Core i5-750 o equivalente

Memoria: 4 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GTS 450 o equivalente

Almacenamiento: 15 GB de espacio disponible

Requisitos recomendados:

SO: Windows 7 (64 Bit) / 8 (64 Bit) / 10 (64 Bit)

Procesador: Intel Core i5-2400 o superior

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GTX 960 o superior

Almacenamiento: 15 GB de espacio disponible

En nuestro caso, hemos querido poner a prueba el rendimiento del juego, por lo que para todo el análisis hemos utilizado las opciones de configuración en la opción preestablecida “Muy Altas”, y bajo una resolución 1.920 x 1.080 a pantalla completa, y con el siguiente equipo:

Windows 10 Pro (64 bits)

Procesador Intel Core i7 920 a 2,67 GHz

Tarjeta gráfica ASUS GTX1060 con 6GB de GDDR5 y GPU 1784 MHz

12 GB de memoria RAM (Samsung 2GB 2Rx8 PC3-8500U-07-10-B0)

Placa base Pegatron IPMTB-GS

Fuente de alimentación Tacens APII600 de 600W

Todos los controladores actualizados a la última versión disponible

“Las personas comunes también pueden vivir cosas extraordinarias”

Así, sin nada más que el espíritu de no perder nuestra casa y patria, tendremos que aventurarnos a un mundo hostil que nos maltratará y nos hará sudar la gota gorda desde el primer minuto, lleno de bandidos, animales salvajes, y un alegre repertorio de monstruos y criaturas que nos querrán como almuerzo.

Sin embargo esta trama se desarrollará con apenas un puñado de misiones principales, apostando por otorgarnos una mayor libertad de decisión, y dividiéndose pronto en distintas subtramas excluyentes; y algunas misiones secundarias que podremos ir encontrando según avancemos por el mapa y las distintas ciudades.

Y es que desde el minuto uno tendremos la capacidad de hacer lo que queramos, con acceso casi total al mundo que nos rodea. Sin embargo, os recomiendo que al tratéis de completar la primera misión, y reponer vuestra deuda con el pueblo, más que nada, para facilitaros mucho más la primera etapa del juego.

A diferencia de otros juegos de rol, no podremos farmear y explotar una zona hasta nuestro personaje mejore sobradamente como para poder pasarla de manera sencilla. Tampoco existirá ningún indicador de de niveles que nos vaya aumentando nuestros atributos progresivamente, por lo que nuestro progreso se limitará casi en exclusiva a nuestra habilidad y al equipo que logremos acumular.

Nuestro equipo funcionará así como uno de los principales pilares para ayudarnos a progresar. Y es que aunque no nos hará invencibles, nos ayudará a aguantar algún golpe adicional y nos proporcionará ciertas ventajas y defensas ante los elementos atmosféricos.

Aunque forma más sencilla de conseguir equipo será mediante loot, recogiéndolo en algunos puntos del mapa o derrotando a ciertos enemigos, también contaremos con un elaborado sistema de creación y mejoras, que cobrará una vital importancia en las primeras etapas del juego, y que nos acompañará durante toda la aventura.

Otro de los detalles que destacan de este estilo de juego retador, es que no contaremos con la posibilidad de guardar nuestras partidas de forma activa, si no que el juego se irá guardando de forma continua e irreversible según vayamos avanzando, por lo nuestras decisiones cobrarán una especial importancia, y en caso de cometer algún error, tendremos que resignarnos a las consecuencias.

Así pues, subiendo otro punto más a la dificultad, y dándole un toque de realismo muy bien llevado, Outward pone un gran énfasis en la supervivencia, algo que nos ayuda a sumergirnos y entrar más en la verdadera experiencia de esta aventura.

Lo primero a tener en cuenta es que somos humanos, por lo que debemos comer, beber, dormir, y protegernos del frío o el calor. Pero no toda la comida nos saciará igual, ni todas las bebidas serán potables, por lo que deberemos hacer gala de nuestras habilidades de supervivencia para evitar sucumbir a nuestras necesidades o las diversas enfermedades.

De igual manera que podremos crear y mejorar nuestro equipo, también contaremos con un sistema de recetas para el cocinado, y que se irán registrando en nuestro recetario a medida que las desbloqueemos. Esto nos da la posibilidad de, además de comprar o conseguir las propias recetas, dar rienda a nuestra creatividad (que en mi caso no lleva a otro sitio más que a los desechos incomibles).

Sin embargo, si logramos realizar los platos correctamente, podremos no sólo llenar nuestro estómago, si no conseguir algunos efectos y beneficios especiales para nuestro personaje, como una rápida recuperación de la estamina. Para instarnos a utilizar este sistema de cocina, la comida podrá pudrirse en nuestra mochila y bolsillos, e incluso si la dejamos guardada fuera de nuestro inventario, transformándose con el tiempo en desechos alimenticios.

Por último, y quizás más importante de todo, nuestra supervivencia se regirá por la manera y el tiempo en la que descansemos. Y es que con un enorme mapa lleno de peligros, en más de una ocasión nos veremos obligados a tener que acampar al aire libre.

Aquí entrarán en juego una serie de condiciones como la calidad de nuestro equipo de acampada, el clima, e incluso la luz. Cuanto más tiempo pasemos sin descansar en condiciones, más se irá reduciendo nuestra condición, sufriendo una reducción en la capacidad máxima de nuestros medidores de estamina, salud y maná, pudiendo incluso llegar a provocarnos que nuestro personaje se desmaye, actuando el juego de igual manera que si nos derrotase un enemigo.

Para dormir empezaremos disponiendo de una alfombrilla básica que pronto sustituiremos por una cómoda tienda de campaña. Al dormir podremos seleccionar cuantas horas descansar, cuantas montar guardia y cuantas reparar nuestro equipamiento.

No obstante, no todo se cura con reposo. Y es que aunque la mayoría de daños y enfermedades desaparecerán tras descansar un buen número de horas, otras afecciones como las infecciones o el sangrado, empeoran, obligándonos a primero buscar un remedio.

Si sobrevivir ya te cuesta, espérate a combatir

El sistema de combate, en general, se siente demasiado simple. Con una clara influencia de los juegos Dark Souls, más que la fuerza, primará saber cuándo bloquear, esquivar y medir los tiempos justos para atacar sin recibir daños. Sin embargo, nos encontramos con algunos problemas cuando fijamos la cámara en los objetivos, lo que nos provocará que en más de una ocasión fallemos nuestros golpes.

Pero no todo son pegas. Dada nuestra debilidad, gran parte de los combates se regirán por los preparativos previos al mismo, donde podremos aprovechar para colocar trampas, forzar encontronazos entre distintos grupos de enemigos, o incluso detalles a priori menos importantes, como dejar nuestra mochila en el suelo para no perder capacidad de esquivar y no destruir los objetos de su interior.

Por suerte, y pese a la gran dificultad que nos propone el juego, la durabilidad de nuestro equipo podrá bajar, pero en el caso de llegar a cero, sólo provocará que perdamos los beneficios de estas, sin llegar a destruirse como tal.

Además del combate tradicional, y como buen juego rolero, no podía faltar la magia. Algo con lo que no contaremos desde un principio, y que tampoco podremos conseguir fácilmente. Y es que si nuestro estilo de juego se decanta por lo arcano, primero tendremos que armarnos y habituarnos al estilo tradicional de combate, ya que para despertar nuestro maná interior, tendremos que adentrarnos en una de las primeras mazmorras del juego.

Una experiencia de la vieja escuela

Un aspecto muy interesante del Outward es la posibilidad que tenemos de disfrutar del juego en compañía de otro jugador, con un modo multijugador para dos personas tanto a través de partidas online, como de forma local mediante pantalla partida.

La exploración resulta algo peculiar, ya que en ningún momento veremos ningún tipo de marca que nos indique dónde están nuestros objetivos ni dónde estamos nosotros. Así pues, contaremos con unos pocos puntos marcados como las ciudades, fortalezas, o zonas de enemigos, las cuales deberemos usar como referencias visuales para tratar de guiarnos nuestro sentido de la orientación para, asesorando el paisaje que nos rodea, elucidar donde nos encontramos y como llegar a nuestro destino (o incluso donde narices está dicho destino).

Asimismo, la oscuridad cobrará un papel fundamental en el juego. Y es que tanto en las noches cerradas como cuando entremos en las mazmorras, nos veremos envueltos por un pesado sentimiento de incertidumbre y desorientación, debido a la gran ausencia de luces y la profundidad de los colores oscuros.

Algo que nos obligará a llevar siempre con nosotros antorchas, faroles, e incluso preparados para encender hogueras, aunque la mejor opción siempre será buscar un lugar seguro y esperar hasta que vuelva a salir el Sol.

Sin embargo, esto nos plantea una segunda cuestión, y es que llevar equipada una luz también nos hará más visibles para nuestros enemigos, lo que en el caso de las mazmorras, nos hará más vulnerables y nos impedirá tender emboscadas.

Un diamante sin pulir

De cara al apartado técnico, Outward cuenta con mucho terreno donde mejorar, ya que incluso jugando con todas las opciones de configuración al máximo, la gran mayoría de texturas y efectos se quedan lejos de lo que cabría esperar de un título actual. Y es que tanto los modelados, como los enemigos e incluso las caras y peinados de los personajes, en general, dan la sensación de estar sacados de una generación pasada.

Además, en algunos momentos y sin previo aviso, el juego parece sufrir algunos problemas de rendimiento con la imagen, provocando de forma repentina enormes caídas en los FPS y ralentizaciones.

No obstante, cuando el juego funciona en condiciones, estas carencias técnicas se ven compensadas con un diseño artístico muy agradable, con muchos paisajes y escenas realmente logradas y que lograrán crear una ambientación única.

Pasando al sonido el juego cumple, siendo su banda sonora su mejor punto fuerte acompañándonos durante todo el viaje para hacerlo más ameno y metiéndonos de lleno en la experiencia con algunas piezas realmente buenas.

También encontraremos una innumerable lista de pequeños fallos, bugs, e incluso glitches, que nos harán perder el hilo de la aventura con facilidad. En el caso de esta imagen, os mostramos cómo algunos enemigos con hábitos más cobardes podrán huir de nosotros a través de fallos de texturas que no podremos aprovechar.

Sin embargo, y pese a todos sus pequeños fallos, no es difícil que Outward nos acabe enamorando a su manera, y más si somos fans de este tipo de experiencias roleras. Dicho esto, sólo queda esperar que Nine Dots Studios acabe escuchando a los usuarios y opte por sacar algún tipo de parche y seguimiento para tratar de corregir la sensación final que nos deja esta experiencia, todavía muy lejos de su verdadero potencial.

Además de la versión analizada para PC, disponible a través de Steam, también podremos disfrutar de Outward en otras plataformas como PS4 y Xbox One, bajo un precio único de 39,99 euros (actualmente rebajado en algunas plataformas de distribución como Amazon).