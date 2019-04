Microsoft ha publicado la primera versión de Windows 10 May 2019 Update. La actualización de primavera del sistema operativo está disponible en fase de vista previa en el anillo rápido del canal Insider y se probará al menos durante un mes antes de lanzar cualquier compilación fuera de este canal de pruebas.

Los motivos son conocidos. El despliegue de Windows 10 May 2019 Update se producirá de manera gradual para impedir los fiascos de las dos últimas actualizaciones. Con el objetivo de “mejorar la experiencia de actualización de Windows 10 con más control, calidad y transparencia“, Microsoft ha diseñado un periodo de prueba más amplio y que involucra a más probadores, desde los ingenieros de la división a todos los empleados de Microsoft, pasando por desarrolladores externos, fabricantes OEM y los Insiders. El resultado debe ser una distribución de la versión estable a la altura en calidad de lo que corresponde con el sistema líder del escritorio.

La versión estable no llegará hasta finales de mayo (como mínimo), pero si quieres probar ya la versión puedes hacerlo a través de Windows Insider, un programa de prueba creado por Microsoft pensando en Windows 10 y cuyo concepto se extendió también a la versión Mobile y a otro tipo de software como la suite de productividad Office. Es el mayor programa de prueba que ha tenido nunca la compañía al aprovechar el testeo y los comentarios de millones de usuarios y desarrolladores que participan en él.

Cualquier usuario de Windows puede unirse al canal Insider como luego veremos, instalando el sistema desde cero con enfoque a pruebas o convirtiendo una instalación existente de Windows 10 accesible al programa Insiders. En cuanto a la máquina a usar, puede ser cualquiera que cumpla con los requisitos mínimos de hardware de Windows 10. Teniendo en cuenta que es un programa de prueba no exento de errores descartaríamos completamente máquinas destinadas a producción.

Probar Windows 10 May 2019 Update en máquina virtual

Otra buena manera de probar Windows 10 May 2019 Update es usando tecnologías de virtualización, un método rápido, cómodo y seguro para ejecutar sistemas operativos, aplicaciones o juegos sin necesidad de tocar el sistema principal que actúa como anfitrión. Se usa cada vez más en aplicaciones profesionales ante el incremento de las infraestructuras de computación en nube, pero también es una tecnología muy interesante a nivel de usuario y en especial para pruebas de software. Hemos hablado mucho de ello y hoy vamos a repasar un paso a paso para probar sin problemas la actualización de primavera. Vamos con ello:

Descargar la ISO de Windows 10

Accedemos al portal web que Microsoft ha dedicado a Windows 10 y pulsamos sobre el botón de la herramienta que nos permitirá descargar la imagen ISO del sistema.

Ejecutamos el archivo descargado “MediaCreationTool” y seleccionamos “Crear un medio de instalación para otro PC”.

Seleccionamos idioma, arquitectura y edición.

Seleccionamos Archivo ISO y descargamos la imagen que utilizaremos en la máquina virtual.

Crear la máquina virtual

Para el tutorial, hemos utilizado la aplicación WMware Workstation, de lo mejor del sector. Si no tienes este tipo de aplicaciones comerciales puedes utilizar otras gratuitas como el Oracle VirtualBox. Todas funcionan de la misma manera.

Con VMware, abrimos la aplicación y creamos la máquina virtual.

Optamos por una instalación típica. Una vez creada podremos personalizarla como vimos en esta guía.

Seleccionamos el sistema a instalar marcando la ruta donde hemos guardado la imagen ISO de Windows 10 descargada.

Escribimos el nombre que vamos a darle a la máquina virtual y su localización. Lo ideal es tener una carpeta exclusiva para todas las máquinas que tengamos. El nombre puede ser cualquiera.

Seleccionamos el tamaño de la máquina virtual. Por defecto para Windows 10 y con el objetivo de probar la versión, con 60 GB nos sirve.

La creación está automatizada y en pocos minutos tendremos preparada la máquina virtual.

Instalar Windows 10 en máquina virtual

A partir de aquí instalaríamos el sistema como haríamos con una instalación estándar desde cero del sistema.

Entramos en la instalación de Windows 10.

Introducimos la clave del producto. Las versiones Insider también las necesitan. Si no tenemos licencia omitimos y continuamos.

La instalación reconoce como una partición la máquina virtual de 60 GB que hemos creado en la carpeta del disco duro.

La instalación está automatizada y se realiza sin intervención del usuario hasta las opciones de privacidad, uso de Cortana y otras que llegan al final. Revisa las opciones, especialmente las de privacidad.

Lo último es escribir nuestra cuenta ID de Microsoft. Útil para configurar todos los servicios y aplicaciones de Microsoft que usamos (Onedrive, Outlook, etc), conectar con otros equipos, etc. Para la activación de Insider que haremos después es obligatoria.

Sobre una máquina rápida, en pocos minutos tendremos Windows 10 en la máquina virtual.

Cómo activar Insider para probar Windows 10 May 2019 Update

Hasta ahora, lo que tenemos es una instalación estándar de la última versión estable de Windows 10, pero no la nueva actualización de primavera. Tanto si has seguido los pasos que te hemos propuesto para su creación en una máquina virtual, como si ya tenías instalado el sistema y lo que quieres es probar Windows 10 May 2019 Update, tendremos que activar el modo de prueba Insider (insistimos en la recomendación de no usar máquinas de producción). De la siguiente manera:

Nos dirigimos a la herramienta de “Configuración > Actualización y Seguridad > Programa Windows Insider”.

Pulsamos sobre el botón para obtener este tipo de compilaciones.

Vinculamos una cuenta de Microsoft para el inicio de sesión.

Seleccionamos el tipo de contenido que queremos recibir. La primera opción “Fixes, apps y drivers) nos dará acceso a la versión previa de Windows 10 May 2019 Update aunque se puede gestionar después.

Confirmamos las opciones legales y reiniciamos el sistema.

Volvemos a la herramienta de gestión del programa Insider para gestionar su configuración, en especial el nivel que buscamos para obtener las actualizaciones. Hay cuatro opciones incluyendo la opción recomendada, “Aplazado”, que permite obtener una vista previa de las últimas compilaciones con riesgo mínimo y “Anticipado”, donde recibirás varias actualizaciones semanales con todas las novedades.

Finalmente, en Windows Update podrás descargar las últimas actualizaciones del sistema y probar Windows 10 May 2019 Update. La versión es la 1903 y lleva por número de compilación 18362.30. El apartado de nuevas características ya está cerrado, por lo que pensamos que esta compilación es la RTM que ya están manejando los fabricantes OEM y desarrolladores externos y que si no surgen errores graves será la base que llegue al canal general a finales de mayo.

Microsoft irá actualizando esta versión, pero en aspectos de seguridad y solución de problemas. Estamos preparando un especial con novedades que publicaremos esta semana. Si quieres probarlo por tí mismo, ya sabes, una máquina virtual es una opción ideal. O convertir una instalación existente en Insider teniendo la precaución de hacerlo en una máquina no productiva.