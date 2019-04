Novedades VOD 16/19: ‘The Tick’, la garrapata de Amazon Prime Video

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y tenemos que rectificar, porque abril se acaba y hay varios estrenos de los que hemos pasado sin quererlo por diferentes razones, la principal de las cuales es, con excepciones, la pobre promoción que hace Amazon Prime Video de sus originales. Pero no hay mal que por bien no venga y con HBO regodeándose en su Juego de tronos y con Netflix lanzando basura más enfocada en lucir de cara a la galería que en otra cosa…

Amazon Prime Video

Con semejantes circunstancias, pues, nos quedamos con lo que trae Amazon Prime Video, incluyendo dos series originales de la plataforma que se estrenaron en las últimas semanas, más una tercera y una película que acaban de llegar.

The Tick

The Tick es La garrapata, un veterano y extremadamente cutre superhéroe, parodia del género, del que su creador, Ben Edlund, lleva viviendo los últimos treinta años: primero en forma de cómic, más tarde como dibujos animados para televisión y ahora como serie en Amazon Prime Video, también dirigida por él. The Tick, de hecho, ya tuvo su adaptación a la pequeña pantalla a principios de siglo, pero pasó sin pena ni gloria. Más o menos lo que le está sucediendo a la serie actual, con matices, porque esta está gustando. Si no lo conocías o te quedaste con ganas de más, su segunda temporada todavía colea.

Bosch

De la comedia de superhéroes al drama policial, esta misma semana se estrenaba en Amazon Prime Video la quinta temporada de Bosch, una de las primeras series originales de la plataforma y, sin mucho escándalo, una de las que más satisfecha ha dejado a la crítica en general.

Amigos por siempre

A medio camino entre la comedia y el drama, el otro gran estreno de esta semana en Amazon Prime Video es Amigos por siempre, pésima traducción del título original The Upside y remake de la película francesa Intocable a la que, a juzgar por las críticas, no hace del todo justicia. Dirigida por Neil Burguer (Divergente, El ilusionista, Sin límites) y protagonizada por Bryan Cranston, Kevin Hart y Nicole Kidman, Amigos por siempre se estrenó con bastante éxito en Estados Unidos y ahora llega a España en exclusiva vía VOD.

Más contenidos exclusivos:

Diablo Guardián (T2), serie mexicana dramática basada en la novela de Xavier Velasco.

Nuevos capítulos:

Cuéntame cómo pasó (T20)

Entra en catálogo:

The Walking Dead (T1-T8)

Fear the Walking Dead (T4)

Vikingos (T5)

Fargo (T3)

Unlawful Justice

Netflix

Hay cosas que no cambian y, como siempre, Netflix es con mucha diferencia la que más contenidos exclusivos tiene para ofrecer. Lástima que, haciendo honor al apelativo de ‘fábrica de churros’ que lleva a cuestas, prácticamente todo sea cuando menos mediocre.

Homecoming: A Film by Beyoncé

De destacar algo, quizás Homecoming: A Film by Beyoncé sea lo más llamativo, a tenor de lo popular que es esta cantante. Documental sobre un concierto suyo en 2018 en el que aprovecha para divagar sobre la vida.

Los despiadados

Más interesante parece ser Los despiadados, drama italiano sobre la historia de uno de los mafiosos más conocidos de Milán durante los años ochenta que se suma a la larga lista de contenidos de Netflix con el narcotráfico de fondo.

Rilakkuma y Kaoru

Aunque lo más original de entre los originales, valga la redundancia, es la primera temporada de Rilakkuma y Kaoru, serie de animación japonesa, que no anime, que narra la vida de una joven y sus particulares mascotas.

Más contenidos exclusivos:

El secreto de Nick (T1), serie juvenil sobre una estafadora adolescente que se infiltra en una familia.

(T1), serie juvenil sobre una estafadora adolescente que se infiltra en una familia. Per el afortunado , drama danés de época nominada a los Oscar.

, drama danés de época nominada a los Oscar. Persona (T1), drama coreano sbre amoríos y demás zarandajas.

(T1), drama coreano sbre amoríos y demás zarandajas. ¡Samantha! (T2), comedia brasileña sobre una vieja estrella infantil venida a menos.

(T2), comedia brasileña sobre una vieja estrella infantil venida a menos. My First First Love (T1), serie romántica juvenil coreana.

(T1), serie romántica juvenil coreana. Lunatics (T1), serie en formato falso documental sobre un grupo de frikis en plan bizarre.

(T1), serie en formato falso documental sobre un grupo de frikis en plan bizarre. Alguien especial , comedia romántica juvenil.

, comedia romántica juvenil. Acusada , película argentina de suspense sobre un terrible crimen.

, película argentina de suspense sobre un terrible crimen. Music Teacher , drama romántico indio con mucho de musical.

, drama romántico indio con mucho de musical. Franco Escamilla: Bienvenido al Mundo , monólogo de humor de este cómico mexicano.

, monólogo de humor de este cómico mexicano. Brené Brown: Sé valiente, monólogo dos en uno: humor y autoayuda.

Nuevos capítulos:

Star Trek: Discovery (T2)

Possesed (T1)

Entra en catálogo:

The Frankenstein Chronicles (T2)

Cukoo (T1-T5)

Hulk

Oblivion

Bienvenidos al fin del mundo

Los miserables

¡Ave, César!

American Gangster

La nueva gran estafa (Ocean’s Twelve)

Destino oculto

La cabaña en el bosque

El circo de los extraños

Destino final 5

Kick-Ass 2

Dabbe 5: Zehr-i Cin

La cura del bienestar

Una cuestión de tiempo

Hank Willimans, una voz a la deriva

El diario de Bridget Jones

Bridget Jones: Sobreviviré

Sexo en Nueva York 2

Novitiate

Ted 2

American Pie: Fraternidad Beta

A por todas: Vamos a triunfar

The Bronze

The Creative Brain

Generation Iron 3

Balto, la leyenda del perro esquimal

HBO

Con la octava y última temporada de Juego de tronos recién iniciada, HBO se puede jactar de concentrar en un único programa más interés que el del resto de competencia junta y no tiene más que ofrecer que los nuevos capítulos de las series que mantiene en emisión y poco más.

Nuevos capítulos:

Juego de tronos (T8)

Lo que hacemos en las sombras (T1)

Killing Eve (T2)

Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas (T1)

Knightfall (T2)

Warrior (T1)

Better Things (T3)

Fosse/Verdon (T1)

Legends of Tomorrow (T4)

Roswell, New Mexico (T1)

Entra en catálogo: