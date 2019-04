Novedades VOD 15/19: El ‘Juego de tronos’ llega a su fin

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y si la excepción confirma la regla, por primera vez en esta sección nos adelantamos a un lanzamiento que todavía no ha llegado, pero que lo hará entre mañana y pasado, cuyo impacto en la cultura popular no tiene parangón: comienza el principio del fin de Juegos de tronos.

HBO

Comienza el principio del fin de Juegos de tronos, lo cual significa que HBO recupera la posición de honor en Novedades VOD, tan solo un par de semanas después de hacer lo propio con Lo que hacemos en las sombras. Sin embargo, hay que advertir que la última temporada de la adaptación de Canción de hielo y fuego se podrá ver en España, además de en HBO, a través de Movistar Series.

Juego de tronos

Llámalo Juego de tronos, llámalo Game of Thrones, mañana domingo 14 de abril se estrena de manera simultánea en todo el mundo el primer capítulo de la octava y última temporada de una serie sobre la que poco podemos contaros que no sepáis ya, porque ha estado y está hasta en la sopa. Ignoramos pues todo lo referente a la serie en sí y nos centramos en la información para seguirla, y es que la hora del estreno son las nueve de la noche en Estados Unidos, las tres de la madrugada en la España peninsular, por lo que aquí ya es día quince. En Movistar Series emitirán primero el capítulo en versión original e inmediatamente después la versión doblada, mientras que en HBO se colgarán ambas versiones en el mismo momento. En todo caso, una de las cosas buenas que ha traído esto del vídeo bajo demanda es que no obliga a semejantes sacrificios, y si a ello se le suma que habrá que esperar la semana reglamentaria para ver cada uno de los seis capítulos de entre hora y hora y media de duración que tiene la temporada, el lunes por la noche es incluso mejor día para adentrarse en Poniente… con cuidado de no comerse un destripe, porque los va a haber por tierra, mar y aire. Ahora sí que sí, llega el invierno.

Hijo nativo

De la fantasía épica al mundanal Chicago deprimido de unas décadas atrás, Hijo nativo es una nueva película original de HBO, adaptación de la novela homónima en clave social que la cadena a paseado recientemente por el Festival de Sundance con éxito mesurado.

Fosse/Verdon

HBO estrena esta semana una nueva serie exclusiva, original de FX: Fosse/Verdon, una suerte de drama biográfico sobre la historia real de la pareja formada por el coreógrafo y director de cine Bob Fosse y la bailarina Gwen Verdon, interpretados por Sam Rockwell y Michelle Williams. A capítulo por semana.

Netflix

El gigante del VOD no defrauda, dependiendo lo que esperes: si es cantidad, vas bien servido, porque en lo que se refiere a producciones propias, nadie invierte y estrena más; el tema de la calidad ya va a gustos, pero ni siquiera triplicando los números de HBO podía quitarle el primes puesto en una semana como esta.

The Silence

The Silence es uno de los estrenos más destacados de la semana en Netflix. Una película de suspense con bichos de por medio que desde el primer segundo huele a A ciegas, una de las sorpresas inesperadas de finales del año pasado a nivel de impacto mediático y de audiencia. Cambias el no ver por no hacer ruido y los entes paranormales por engendros mutados con alas y ahí lo tienes… Pero no. ¿Veremos algún tipo de ‘Silence Challenge’? Tampoco parece.

Black Summer

¿Alguien dijo zombis? Pues sí: Black Summer es la nueva serie de zombis de Netflix, con el mismo fondo de siempre -el apocalípsis zombi de rigor-, pero con unas formas ligerísimamente diferentes a lo establecido, de acuerdo a lo esperable de una producción de origen canadiense. No va a entusiasmar a nadie, pero los aficionados al género la verán sin aflicción.

Sobrevivir es el reto

El británico Bear Grylls vuelve a la carga con sus aventuras de supervivencia en Sobrevivir es el reto (You vs. Wild), un nuevo documental interactivo al estilo del programa que lo hizo famoso, El último superviviente, en el que el espectador marca el camino a seguir.

Tijuana

Por último, destacamos un lanzamiento de Netflix de los varios de producción hispana que ha estrenado esta semana: Tijuana, serie mexicana con trasfondo en la violencia que vive el país, uno de los más peligrosos del mundo donde ejercer el periodismo.



Amazon Prime Video

Tal y como sucedió la semana pasada, Amazon Prime Video se mantiene en barbecho en lo que a producciones originales se refiere, después de que en las últimas semanas haya lanzado cosas como American Gods o Hanna; pero rellena catálogo con fondo de armario de videoclub.

