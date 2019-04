El chasquido de Thanos también puede con Google

Como no podía ser de otra forma tras más de diez años de aventuras que han ido in crescendo en todos los aspectos, Vengadores: Endgame está siendo un auténtico pelotazo desde que se estrenase anteayer. No parece que se vaya a dejar de hablar pronto del tema y como muestra de la fiebre superheróica que recorre estos días el planeta, hasta Google le rinde homenaje en su buscador.

Se trata de un homenaje sutil; nada de destacarlo cual Doodle en la página de entrada, sino que se activa cuando el usuario busca el término adecuado y hace clic en el icono preciso. Es una tontería, de hecho, un huevo de pascua más de los muchos que tiene el buscador de Google, pero es lo suficientemente ingenioso como para reconocerlo.

Por supuesto, si no has visto la saga de Vengadores, muy especialmente la penúltima película, Vengadores: Infinity War, y tienes intención de hacerlo, no sigas leyendo, porque el destripe es total. Pero como seguro que ese no es el caso…

Vete a Google, busca «thanos» y pulsa sobre el icono del Guantalete del Infinito para hacer realidad los deseos del Titán Loco con su terrible chasquido de dedos. Solo que en lugar de la mitad de los seres vivos de la galaxia, eliminarás de la existencia los resultados de la búsqueda: verás cómo se van desvaneciendo hasta desparecer, tal y como sucedía en la película.

Tan poderoso es el chasquido, que el número total de resultados se reducirá a la mitad. Una simpática broma de Google para celebrar el culmen del fenómeno cinematográfico más popular de la última década.

Si te has quedado con ganas de más y aún nos has visto Vengadores: Endgame, te dejamos con el tráiler oficial.